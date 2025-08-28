Производители пятновыводителей скрывают это: реальный способ убрать пятна крови с любой ткани

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Недвижимость

Кровь — одно из самых коварных пятен. Если кофе или вино ещё можно простить ткани, то кровь впитывается моментально, меняет цвет и со временем превращается в тёмное пятно, которое почти невозможно вывести. Именно поэтому советы "замочите в молоке" или "натрите аспирином" чаще только усугубляют ситуацию.

Соль в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Но есть проверенные методы, которые действительно работают — и спасают даже белую одежду.

Мыло и холодная вода

Самый надёжный способ для свежих пятен. Прополощите ткань под холодной проточной водой (никогда под горячей — белок свернётся).

Вотрите немного жидкого мыла или натрите кусковым и снова промойте. Чередуйте до победы.

Перекись водорода

Идеально для белых тканей. Просто полейте пятно и наблюдайте за реакцией: пузырьки "выталкивают" кровь из волокон.

Но будьте осторожны — на цветных вещах возможна потеря оттенка.

Ферментативный пятновыводитель

Эти средства придуманы именно для белковых загрязнений — они "разъедают" органику.

Нанесите на пятно, оставьте на 10-15 минут и смойте.

Для белой одежды

Поможет кислородный отбеливатель. Но используйте только его, не хлорку — иначе ткань пожелтеет.

Для застарелых пятен

Здесь придётся комбинировать: замочите вещь в холодной воде с содой или солью, потом переходите к перекиси или ферментному средству.

Иногда приходится повторять процедуру несколько раз.

Уточнения

Кровь (лат  sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
