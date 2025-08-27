Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки

Кофейная гуща всегда считалась отходом: в лучшем случае — для компоста, в худшем — для мусорного бака. Но всё чаще ей находят вторую жизнь. Один из неожиданных способов применения — чистка унитаза.

Главная сила гущи — её абразивность. Подобно скрабу для кожи, она снимает налёт и загрязнения с поверхности унитаза. Дополнительно она действует как природный дезодорант: впитывает запахи и оставляет лёгкий кофейный аромат. Всё это без единой капли химии.

Однако у метода есть оборотная сторона. Если увлечься и сыпать гущу щедро, она способна забить трубы. В сочетании с жиром и мылом образуются плотные пробки, устранение которых обернётся серьёзным ремонтом и затратами.

Как использовать без риска

Оптимальный вариант — лишь символическое количество и только время от времени. А лучше направить остатки кофе на другие задачи:

для сада — как удобрение, богатое азотом, калием и фосфором;

для кухни — как натуральный дезодорант;

для ухода за собой — в роли скраба против целлюлита и усталости кожи.

Уточнения

