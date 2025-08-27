Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось
Лучше отказаться от Chrome прямо сейчас: ваш цифровой след под угрозой
Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе
Тыгыдык по ночам — это не каприз, а отчаянный сигнал SOS от вашего кота
Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день
Поцелуй с Киркоровым: Ольга Бузова до сих пор обижается на хейтеров — что говорят близкие
Разглаживает морщины, стирает пигментацию: правда о химическом и лазерном пилинге
Кофеин превратился в кнопку счастья: проверено на сотнях добровольцев
Хотите вторую волну урожая огурцов? Не спешите вырывать пожелтевшие кусты

Из бабушкиного сундука — в главный тренд интерьеров 2025 года: дизайнеры снова влюбились в пэчворк

1:44
Недвижимость

Ещё недавно пэчворк казался пережитком прошлого, бабушкиной прихотью и украшением дачного дома. Но именно этим летом он вернулся в моду — и уже не как сентиментальное воспоминание, а как тренд, который задаёт тон интерьеру.

Вязаные подушки для интерьера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вязаные подушки для интерьера

Интерьерная мода циклична: то, что считалось устаревшим, внезапно возвращается — но с современным переосмыслением. В 2025 году дизайнеры сделали ставку на стильные цитаты из прошлого. Ар-деко снова дышит блеском металлов и геометрией, стеклоблоки сменили серый бетон на дымчатые оттенки, а шахматные полы — теперь в ультрапрочных материалах.

Пэчворк — главный герой сезона

То, что ещё вчера ассоциировалось с деревенской кроватью, сегодня стало символом уюта и индивидуальности. Пэчворк больше не ограничивается одеялами. Он уверенно перекочевал на кресла, ковры, обои и даже шторы. Современный подход делает его элегантным: рисунки гармонируют по цветовой гамме, узоры смело комбинируются, а в материалах встречаются бархат, лен и даже кожа.

Вместо унылой классики — глубокие и живые оттенки: горчичный, изумрудный, терракотовый, пудрово-розовый. Достаточно одной детали — подушки или пледа — чтобы интерьер изменился до неузнаваемости.

Атмосфера ручной работы

Современный пэчворк — это не ностальгия по чердаку, а возвращение ценности ручного труда и уникальности.

В мире, где мебель часто безликая и серийная, именно лоскутные элементы создают ощущение тепла и индивидуальности.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Русская красавица покорила Хейли Бибер: как модель из России стала лицом Rhode
Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам
Кошка съест лекарство и даже не заметит: гениальный трюк, который работает безотказно
Роскомнадзор оштрафовал операторов за утечки данных — цифры впечатляют
Одна ошибка в уходе — и кузов уже не спасти: почему матовое покрытие не прощает промахов
Вирусы из Китая, клещи из России: чего стоит бояться больше всего
Греция — курорт для мира, но не для греков: почему половина жителей пребывает в праздничной бедности
Лидер или легенда? Акрон намекнул на новую роль Дзюбы — что ждет форварда
Эти зелёные овощи недооценены: именно они продлевают жизнь кишечнику и тормозят развитие рака
За гранью разума? Китайцы создадут робота-суррогатную мать: что об этом думают эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.