Из бабушкиного сундука — в главный тренд интерьеров 2025 года: дизайнеры снова влюбились в пэчворк

Ещё недавно пэчворк казался пережитком прошлого, бабушкиной прихотью и украшением дачного дома. Но именно этим летом он вернулся в моду — и уже не как сентиментальное воспоминание, а как тренд, который задаёт тон интерьеру.
Интерьерная мода циклична: то, что считалось устаревшим, внезапно возвращается — но с современным переосмыслением. В 2025 году дизайнеры сделали ставку на стильные цитаты из прошлого. Ар-деко снова дышит блеском металлов и геометрией, стеклоблоки сменили серый бетон на дымчатые оттенки, а шахматные полы — теперь в ультрапрочных материалах.
То, что ещё вчера ассоциировалось с деревенской кроватью, сегодня стало символом уюта и индивидуальности. Пэчворк больше не ограничивается одеялами. Он уверенно перекочевал на кресла, ковры, обои и даже шторы. Современный подход делает его элегантным: рисунки гармонируют по цветовой гамме, узоры смело комбинируются, а в материалах встречаются бархат, лен и даже кожа.
Вместо унылой классики — глубокие и живые оттенки: горчичный, изумрудный, терракотовый, пудрово-розовый. Достаточно одной детали — подушки или пледа — чтобы интерьер изменился до неузнаваемости.
Современный пэчворк — это не ностальгия по чердаку, а возвращение ценности ручного труда и уникальности.
В мире, где мебель часто безликая и серийная, именно лоскутные элементы создают ощущение тепла и индивидуальности.
