Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось
Лучше отказаться от Chrome прямо сейчас: ваш цифровой след под угрозой
Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе
Из бабушкиного сундука — в главный тренд интерьеров 2025 года: дизайнеры снова влюбились в пэчворк
Тыгыдык по ночам — это не каприз, а отчаянный сигнал SOS от вашего кота
Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день
Дрожь в руках за рулём: сигнал, который многие водители игнорируют
Разглаживает морщины, стирает пигментацию: правда о химическом и лазерном пилинге
Хотите вторую волну урожая огурцов? Не спешите вырывать пожелтевшие кусты

Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам

1:17
Недвижимость

Кража всегда неприятна, но еще хуже — осознание, что вы сами упустили элементарные меры предосторожности.

Мужчина в балаклаве
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мужчина в балаклаве

Полиция предупреждает: преступники редко действуют наугад, они ищут самую легкую цель.

Ловушка верхних этажей

Многие уверены, что квартиры на верхних этажах безопаснее, но статистика доказывает обратное. Дверь — единственный барьер между вором и жильем, и если у неё старый замок, проникновение занимает всего несколько минут.

В многоквартирных домах анонимность играет на руку преступникам: днем, когда соседи на работе, никто не обратит внимания на "случайного" человека в коридоре.

Ремонт — приглашение для вора

Дома, находящиеся на реконструкции, особенно уязвимы. Рабочие приходят и уходят, двери и окна часто остаются незапертыми, сигнализации отключены.

Вор легко сливается с обстановкой и выносит ценности без лишнего риска.

Ошибки, которые совершают сами жильцы

Незапертая дверь, ключи в замке, приоткрытое окно, ноутбук или украшения на виду — всё это фактически приглашение для злоумышленника.

Слабая фурнитура и отсутствие защиты на стекле делают задачу ещё проще.

Уточнения

Грабёж (ст 161 Уголовного кодекса России) — открытое хищение чужого имущества.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Русская красавица покорила Хейли Бибер: как модель из России стала лицом Rhode
Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам
Кошка съест лекарство и даже не заметит: гениальный трюк, который работает безотказно
Роскомнадзор оштрафовал операторов за утечки данных — цифры впечатляют
Одна ошибка в уходе — и кузов уже не спасти: почему матовое покрытие не прощает промахов
Вирусы из Китая, клещи из России: чего стоит бояться больше всего
Греция — курорт для мира, но не для греков: почему половина жителей пребывает в праздничной бедности
Лидер или легенда? Акрон намекнул на новую роль Дзюбы — что ждет форварда
Эти зелёные овощи недооценены: именно они продлевают жизнь кишечнику и тормозят развитие рака
За гранью разума? Китайцы создадут робота-суррогатную мать: что об этом думают эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.