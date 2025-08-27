Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам

Кража всегда неприятна, но еще хуже — осознание, что вы сами упустили элементарные меры предосторожности.

Полиция предупреждает: преступники редко действуют наугад, они ищут самую легкую цель.

Ловушка верхних этажей

Многие уверены, что квартиры на верхних этажах безопаснее, но статистика доказывает обратное. Дверь — единственный барьер между вором и жильем, и если у неё старый замок, проникновение занимает всего несколько минут.

В многоквартирных домах анонимность играет на руку преступникам: днем, когда соседи на работе, никто не обратит внимания на "случайного" человека в коридоре.

Ремонт — приглашение для вора

Дома, находящиеся на реконструкции, особенно уязвимы. Рабочие приходят и уходят, двери и окна часто остаются незапертыми, сигнализации отключены.

Вор легко сливается с обстановкой и выносит ценности без лишнего риска.

Ошибки, которые совершают сами жильцы

Незапертая дверь, ключи в замке, приоткрытое окно, ноутбук или украшения на виду — всё это фактически приглашение для злоумышленника.

Слабая фурнитура и отсутствие защиты на стекле делают задачу ещё проще.

