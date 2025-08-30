Чистота без тряпок и ведра: эти 5 простых способов очистки вернут стенам первоначальный вид

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Недвижимость

Мечтаете о безупречных стенах, не тратя на это много времени и сил? Это возможно! В каждом доме есть свои сложности с уборкой, но грязные стены могут испортить атмосферу даже самой уютной комнаты. Однако с помощью простых приёмов вы можете превратить эту утомительную задачу в лёгкое и приятное занятие.

Волшебное средство для мытья плитки в ванной
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волшебное средство для мытья плитки в ванной

Эффективные способы очистки стен

Стены могут накапливать пыль, грязь и пятна, которые со временем портят их внешний вид. Но есть несколько простых методов, которые помогут вернуть им чистоту и блеск, уверяет camarastudio.fr.

Сухая чистка для свежих пятен

Для удаления пыли и лёгких загрязнений можно использовать сухую салфетку из микрофибры или мягкую щётку. Эти инструменты не повреждают краску, особенно матовую, и помогают быстро освежить стены.

Ластик для удаления стойких пятен

Если на стенах остались следы карандаша или отпечатки пальцев, можно попробовать использовать ластик. Он действует как губка, стирая пятна при лёгком увлажнении. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить краску.

Белый уксус для дезинфекции и очистки

Белый уксус — это универсальное средство для чистки, которое не только удаляет загрязнения, но и дезинфицирует поверхности. Разбавьте его водой в пропорции 1:3 и распылите на стены. Этот раствор эффективно растворяет стойкие пятна и не оставляет химических следов.

Пищевая сода для сложных загрязнений

Для борьбы с плесенью, жирными пятнами и другими сложными загрязнениями используйте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите её на пятно, аккуратно потрите и смойте. Этот метод также помогает удалить въевшуюся грязь.

Аммиак и спирт для радикальной чистки

В крайних случаях, когда пятна не поддаются другим методам, можно использовать разбавленный аммиак или спирт. Однако будьте осторожны: работайте в перчатках и хорошо проветривайте помещение.

Если пятна не удаётся удалить, не расстраивайтесь. Эти методы помогут вам поддерживать чистоту стен и создать уютную атмосферу в доме без лишних усилий. Они не только очищают, но и сохраняют красоту и качество ваших стен на долгое время.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
