Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени

3:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы сушильные машины стали привычным элементом быта, но не все знают, что сушить бельё можно и без дорогостоящего оборудования. Особенно это актуально для тех, кто ценит экономию и экологичность. Японцы придумали простой, но эффективный способ быстрой сушки текстиля, который не требует специальных устройств.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Почему стоит задуматься о естественной сушке?

Сушильная машина — один из самых энергоёмких бытовых приборов. Её стоимость сопоставима со стоимостью новой стиральной машины, а эксплуатация обходится довольно дорого. Например, сушилка, потребляющая 194 кВт⋅ч в год, при тарифе 7 чешских крон за кВт⋅ч обойдётся в 1358 крон ежегодно. Летом, когда условия для сушки на улице идеальны, затраты могут быть ещё выше.

Кроме того, не у всех есть возможность развесить бельё на улице. Некоторые предпочитают не делать это дома из-за эстетических соображений или чтобы не повышать влажность в помещении. В таких случаях приходится искать альтернативные способы сушки, пишет techsvet.cz.

Сушилка зимой: проблема или вызов?

Даже если у вас есть сад или балкон, зимой сушка белья на улице может стать проблемой. Низкие температуры и заморозки не способствуют быстрому высыханию, а развешивание вещей в помещении может привести к повышению влажности. В старых домах, где и так высокая влажность, это может вызвать появление плесени на стенах.

Однако есть способ справиться с этой проблемой, который использовали ещё в Японии.

Японская хитрость: как быстро высушить бельё?

Суть метода заключается в том, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха вокруг вещей. Вот несколько советов, которые помогут ускорить процесс сушки:

Не складывайте бельё. Каждый предмет одежды должен быть максимально расправлен. Рубашки рекомендуется расстегнуть и поднять воротник, брюки повесить цилиндром, чтобы передняя и задняя части штанины не соприкасались. Правильное размещение на сушилке. Длинные вещи, такие как пальто или платья, лучше размещать по краям, а короткие — ближе к центру. Это обеспечит равномерное распределение воздуха между вещами. Использование вентилятора. Если вы сушите бельё в помещении, включите вентилятор рядом с сушилкой. Тёплый воздух будет циркулировать между вещами, ускоряя процесс сушки. Избегайте складок. Чем меньше складок на одежде, тем быстрее она высохнет. Выбор места для сушки. Постарайтесь разместить сушилку в хорошо проветриваемом месте, где циркулирует воздух.

Естественная сушка белья — это не только экономия денег, но и забота о природе. Благодаря японскому методу вы сможете быстро и эффективно высушить одежду без использования дорогостоящих приборов. Попробуйте этот способ, и вы убедитесь, что он работает!

Уточнения

Сушильная машина — электромеханическая установка для сушки текстильных изделий (одежды, белья и др.), обуви, головных уборов.



