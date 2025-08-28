Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Плесень в ванной — не просто неприятный налёт. Это настоящий враг, который разрушает ремонт и угрожает здоровью. Аллергии, астма, насморк и даже грибковые заболевания — всё это последствия её присутствия. Чёрные точки на герметике, сине-зелёные углы, затхлый запах — первые признаки, что грибок обосновался у вас дома.

Плесень в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плесень в ванной

Почему появляется плесень

Споры грибка постоянно в воздухе. Им нужно всего два благоприятных фактор: влажность выше 90% и температура выше 20 °C. В таких условиях за неделю маленькие пятна превращаются в настоящие колонии, "проедая" бетон, дерево и даже обои.

Ванная — любимое место плесени

Маленькое помещение, горячая вода и пар — идеальная среда для роста грибка. Особенно если вентиляция слабая или забита. Проверить тягу просто: поднесите к шахте зажженную спичку. Если пламя не отклоняется — пора решать проблему.

В доме причина другая

В частных домах грибок часто появляется из-за неправильной теплоизоляции. Конденсат образуется на стенах, если "точка росы" смещается внутрь. Поэтому утеплять влажные помещения нужно только правильно — чаще снаружи, без "закупоривания" стен.

Где искать грибок

  • Межплиточные швы — темнеют первыми.
  • Стыки с герметиком — покрываются черными точками.
  • Место под раковиной — протечки создают рай для грибка.
  • Подвал и чердак — часто становятся источником сырости.

Важно искать не только видимые очаги, но и скрытые — за ванной, в пустотах под плиткой или под раковиной.

Как уничтожить грибок

  • Высушите помещение. Используйте строительный фен или осушитель воздуха.
  • Обработайте поверхности. Подойдут уксус, перекись водорода, сода или специальные фунгициды.
  • Замените поражённые материалы. Герметик, затирку и обои лучше не жалеть.
  • Проветрите помещение. После обработки обязательно открывайте дверь и окна.

Народные методы

  • Нашатырь (1:1 с водой).
  • Сода + уксус.
  • Масло чайного дерева.
  • Перекись водорода.

Эти способы помогают при небольшой плесени, но в запущенных случаях нужны хлорные или специализированные препараты.

Профилактика — главное оружие

  • Делайте регулярное проветривание.
  • Следите за исправностью сантехники.
  • Используйте хороший полотенцесушитель.
  • Раз в месяц протирайте углы уксусом.
  • При ремонте выбирайте влагостойкие материалы и обрабатывайте их антисептиками.

Важное предупреждение

Если очаги плесени занимают площадь больше метра, лучше вызвать специалистов — самостоятельно справиться будет сложно.

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
