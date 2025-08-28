Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную

Плесень в ванной — не просто неприятный налёт. Это настоящий враг, который разрушает ремонт и угрожает здоровью. Аллергии, астма, насморк и даже грибковые заболевания — всё это последствия её присутствия. Чёрные точки на герметике, сине-зелёные углы, затхлый запах — первые признаки, что грибок обосновался у вас дома.
Споры грибка постоянно в воздухе. Им нужно всего два благоприятных фактор: влажность выше 90% и температура выше 20 °C. В таких условиях за неделю маленькие пятна превращаются в настоящие колонии, "проедая" бетон, дерево и даже обои.
Маленькое помещение, горячая вода и пар — идеальная среда для роста грибка. Особенно если вентиляция слабая или забита. Проверить тягу просто: поднесите к шахте зажженную спичку. Если пламя не отклоняется — пора решать проблему.
В частных домах грибок часто появляется из-за неправильной теплоизоляции. Конденсат образуется на стенах, если "точка росы" смещается внутрь. Поэтому утеплять влажные помещения нужно только правильно — чаще снаружи, без "закупоривания" стен.
Важно искать не только видимые очаги, но и скрытые — за ванной, в пустотах под плиткой или под раковиной.
Эти способы помогают при небольшой плесени, но в запущенных случаях нужны хлорные или специализированные препараты.
Если очаги плесени занимают площадь больше метра, лучше вызвать специалистов — самостоятельно справиться будет сложно.
