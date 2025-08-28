Ультрасовременный фасад, старинный интерьер: кто победит в этой битве стилей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Недвижимость

Можно ли войти в роскошный дом с панорамными окнами и оказаться… в Провансе? Такое случается всё чаще. Но гармонично ли это?

Интерьер и архитектура
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер и архитектура

Архитектура и внутренний мир дома

На протяжении веков внешний облик зданий почти всегда совпадал с тем, что ждало внутри. Готика, барокко, классицизм — стиль фасада диктовал и стиль интерьера. Исключения были, но масштаб нынешних "разрывов" поражает.

Сегодня архитектура и интерьер всё чаще живут параллельно, будто игнорируя друг друга. Москвичи покупают квартиры в ультрасовременных домах со стеклянными фасадами и… обставляют их как уютный французский коттедж.

Естественный ход истории

История работает только в одну сторону. Старый дом можно бережно обновить, добавить современные детали, и получится гармония. Но новый "стеклянный особняк", стилизованный под старинную усадьбу, выглядит нарочито и искусственно.

Так родился стиль лофт — из бывших фабрик и складов. Но здесь всё честно: новая жизнь приносит и новый стиль.

Пропорции эпохи

Каждая архитектурная эпоха диктует свои масштабы. Готика стремится вверх, конструктивизм тянется к горизонтали, сталинские дома созданы для неоклассики с её высокими потолками и вытянутыми окнами.

Попробуйте вписать туда минимализм — и он потеряет ритм. Точно так же современные здания с широкими окнами не нуждаются в тяжёлых портьерах: их задача — соединить дом с городом или природой.

Жить в унисон с домом

Может, и не стоит бороться с пространством? Гораздо лучше услышать его "голос" — сохранить старые двери, лепнину, подчеркнуть сильные стороны. В панельной квартире не нужно "лепить" псевдокирпич и фальш-балки — такие трюки создают лишь иллюзию истории.

Нет некрасивых помещений. Есть только неумение увидеть их потенциал. Влюбитесь в пространство — и оно ответит взаимностью.

Уточнения

Што́ры занаве́ски,(портьеры) - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения 
