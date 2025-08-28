Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый метр превращается в золото: маленькая квартира становится больше, чем кажется

Недвижимость

Жить в небольшой квартире — не всегда вынужденный выбор. Одни покупают такие варианты ради экономии, другие — из заботы об экологии, ведь чем меньше пространство, тем меньше ресурсов на его содержание. А кто-то просто хочет быть ближе к центру событий, выбирая компактное жильё в городе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главное правило для таких квартир — каждый метр должен работать. И не только вширь, но и ввысь: высота потолков, свет и воздух становятся полноценной частью интерьера.

Коридор превращается в кухню

Коридоры традиционно считают "бесполезной" зоной. Но в маленьком жилье это недопустимая роскошь. Решение простое — превратить проход в полезное пространство: кухню, гостиную или кабинет. Важно лишь соблюдать правила: "мокрые" зоны остаются там, где указано в плане БТИ, иначе проект не согласуют.

Спальня важнее кухни

Если в квартире всего одна комната, изолировать лучше спальню, пусть даже туда поместится только кровать. Это создаёт психологическую границу между отдыхом и жизнью. А кухня вполне может быть на проходе.

Кабинет в коридоре

Многие работают из дома прямо за кухонным столом. Но если отчёты и звонки — часть ежедневной рутины, почему бы не оборудовать полноценный мини-офис в коридоре рядом с кухней?

Когда коридор — часть гостиной

Объединение кухни и гостиной редко даёт простор, чаще это "диван на кухне". Гораздо разумнее присоединить коридор к гостиной, сохранив разделение зон.

Круговая планировка

Возможность ходить по квартире разными маршрутами создаёт иллюзию пространства. Мозг обманывается, и жильё кажется больше, чем оно есть.

Перспектива и свет

Длинные открытые линии и "световые окна" под потолком визуально расширяют границы. Даже узкий коридор начинает выглядеть объёмнее, а естественный свет наполняет дом уютом и энергией.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
