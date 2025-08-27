Ловушка своими руками: как превратить мусор в оружие против шершней

Казалось бы, пластиковая бутылка — самый обычный предмет. Но именно она неожиданно стала оружием против шершней в небольшой французской деревне Сен-Арман.

Фото: Own work by Flugwapsch62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шершни

Как всё началось

Пенсионер Марсель Дюбуа, увлекающийся садоводством, решил использовать бутылку в своём DIY-проекте. Отрезав верх и вставив его внутрь в качестве воронки, он добавил немного фруктового сиропа. Шершни, привлечённые сладким запахом, залетали внутрь и больше не могли выбраться.

"Я просто сделал воронку из бутылки, капнул немного сиропа — и всё сработало", — рассказывает Марсель.

Эффект, который удивил всех

Уже через несколько недель ловушка собрала сотни насекомых.

"Они падают, как камни", — смеётся хозяин.

Для Марселя это стало настоящим облегчением: теперь он спокойно пьёт кофе на террасе и ухаживает за розами без страха быть атакованным.

Как сделать такую ловушку самому

Отрежьте верх бутылки и переверните его в виде воронки. Вставьте в оставшуюся часть бутылки. Налейте сладкий сироп или сок. Поставьте ловушку в саду. Совет: меняйте приманку раз в две недели и не забывайте очищать бутылку.

Важные нюансы

Экологи напоминают: шершни играют роль в опылении и контроле численности насекомых. Поэтому не стоит полностью уничтожать их популяцию.

Но там, где шершни угрожают здоровью, особенно аллергикам, такие ловушки могут стать безопасной альтернативой химическим инсектицидам.

Другие способы борьбы

Кроме бутылочных ловушек, садоводы пробуют и другие методы — высаживают растения-репелленты, ставят барьеры или используют естественных врагов шершней. Каждый выбирает подходящий вариант, исходя из баланса между безопасностью и экологией.

