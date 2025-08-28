Плитка берёт на себя роль архитектора — неровные стены перестают бросаться в глаза

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже просторная ванная с окном может иметь изъяны. Хорошо подобранная плитка и схема её укладки помогают скорректировать форму и визуально улучшить помещение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ванная с плиткой

Когда стены не параллельны

Оптимально выложить плитку по диагонали. Такой рисунок отвлекает внимание от неровностей и даже зрительно расширяет комнату. Лучше всего использовать квадратную или прямоугольную плитку. Но учтите: расход материала при диагональной раскладке возрастает до 20%.

Если нужно "раздвинуть" границы

Схемы "ёлочка" или "шашки" позаимствованы у паркета. Для них выбирают вытянутую плитку, чаще всего имитирующую дерево. Такой приём подойдёт для любой комнаты, включая кухню, и визуально увеличит пространство.

Когда плитки оказалось меньше, чем нужно

Базовая параллельная укладка "шов в шов" — идеальный вариант. Даже если коллекции не совпадают, рисунок остаётся универсальным. Причём на основе классической схемы можно придумать несколько решений: шахматы, орнамент или калейдоскоп. Запас при такой раскладке — около 10%.

Для вытянутого санузла

Подойдёт палубная схема — плитки укладываются со смещением, как кирпич. Такой приём выравнивает пропорции комнаты. Лучше использовать плитку близких оттенков, иначе пол будет казаться кривым. Здесь тоже стоит заложить запас — около 10%.

Как выделить зоны

Поможет "ковёр". Сначала определяют место и формируют акцент, затем — кант, а фоновой плиткой заполняют остальное. Приём особенно хорош для акцентов в ванной.

Чтобы уменьшить или увеличить комнату

Выручит модульная сетка — коллаж из плиток разного размера. Он скрывает неровности и подходит как для маленьких, так и для слишком больших помещений. Главное правило: вся плитка должна быть из одной коллекции.

Уточнения

Орна́мент (лат. ornamentum - украшение, снаряжение, вооружение от ornare - вооружать, снаряжать, снабжать необходимым) — род композиции, построенной на регулярном, ритмически упорядоченном расположении (чередовании) абстрагированных или изобразительных элементов.

