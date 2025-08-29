Тайная жизнь мышей и крыс у вас дома: эти 4 вещи манят грызунов как магнит

Ваш дом может стать идеальным местом для крыс и мышей, если вы не обратите внимания на некоторые повседневные вещи и привычки. Эти маленькие создания представляют опасность для здоровья вашей семьи, поэтому важно знать, что их привлекает.
Одним из главных факторов, привлекающих мышей и крыс, являются пищевые отходы. Остатки еды под бытовой техникой, забытые крошки и открытые упаковки создают идеальные условия для их появления. Грызуны обладают острым обонянием и могут найти пищу на расстоянии нескольких метров, поэтому кухня часто становится их излюбленным местом, пишет uai.com.br.
Органические отходы, особенно если они хранятся неправильно, привлекают грызунов.
Совет: плотно завязывайте мешки с отходами и не оставляйте их на полу до момента утилизации.
Грызуны могут обитать в одежде, особенно если она хранится долго и в влажных условиях.
Важно помнить, что ткани, которые долго хранятся без доступа воздуха, могут стать отличным укрытием.
Грызуны любят бумагу, потому что используют её для строительства гнёзд.
Интересный факт: грызуны жуют бумагу не только из-за необходимости, но и инстинктивно, для затачивания зубов.
Мыши и крысы избегают открытых и освещённых мест, предпочитая тёмные и влажные уголки.
Эти условия обеспечивают грызунам безопасность, оптимальную температуру и доступ к пище и воде.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi).
