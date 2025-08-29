Тайная жизнь мышей и крыс у вас дома: эти 4 вещи манят грызунов как магнит

Ваш дом может стать идеальным местом для крыс и мышей, если вы не обратите внимания на некоторые повседневные вещи и привычки. Эти маленькие создания представляют опасность для здоровья вашей семьи, поэтому важно знать, что их привлекает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain мышь

Пищевые отходы — главная приманка для грызунов

Одним из главных факторов, привлекающих мышей и крыс, являются пищевые отходы. Остатки еды под бытовой техникой, забытые крошки и открытые упаковки создают идеальные условия для их появления. Грызуны обладают острым обонянием и могут найти пищу на расстоянии нескольких метров, поэтому кухня часто становится их излюбленным местом, пишет uai.com.br.

Почему мусорные отходы привлекают грызунов?

Органические отходы, особенно если они хранятся неправильно, привлекают грызунов.

Сильно пахнущие отходы: очистки, мясные обрезки.

Просроченные продукты: выбрасываются в обычный мусор.

Мусорные баки: без надлежащей герметизации.

Скопление мешков: на открытых площадках.

Совет: плотно завязывайте мешки с отходами и не оставляйте их на полу до момента утилизации.

Одежда может стать убежищем для грызунов

Грызуны могут обитать в одежде, особенно если она хранится долго и в влажных условиях.

Ящики и коробки: со старыми тканями.

со старыми тканями. Чемоданы: внизу шкафа.

внизу шкафа. Зоны проникновения: одежда в местах, куда легко попасть.

одежда в местах, куда легко попасть. Влаговпитывающие материалы: одеяла, ковры.

Важно помнить, что ткани, которые долго хранятся без доступа воздуха, могут стать отличным укрытием.

Бумага и картон — ещё один привлекательный материал

Грызуны любят бумагу, потому что используют её для строительства гнёзд.

Картонные коробки: в гаражах или прачечных.

в гаражах или прачечных. Старые журналы и газеты: в стопках.

в стопках. Документы: без защиты.

без защиты. Упаковочные материалы: оставленные рядом с полом.

Интересный факт: грызуны жуют бумагу не только из-за необходимости, но и инстинктивно, для затачивания зубов.

Грызуны предпочитают влажные и тёмные места

Мыши и крысы избегают открытых и освещённых мест, предпочитая тёмные и влажные уголки.

Пространство за бытовой техникой: холодильник, стиральная машина.

холодильник, стиральная машина. Под раковинами: особенно если они протекают.

особенно если они протекают. Резервуары для воды: негерметичные.

негерметичные. Низкодоступные места: чердаки, подвалы.

Эти условия обеспечивают грызунам безопасность, оптимальную температуру и доступ к пище и воде.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi).

