Тайная жизнь мышей и крыс у вас дома: эти 4 вещи манят грызунов как магнит

Недвижимость

Ваш дом может стать идеальным местом для крыс и мышей, если вы не обратите внимания на некоторые повседневные вещи и привычки. Эти маленькие создания представляют опасность для здоровья вашей семьи, поэтому важно знать, что их привлекает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пищевые отходы — главная приманка для грызунов

Одним из главных факторов, привлекающих мышей и крыс, являются пищевые отходы. Остатки еды под бытовой техникой, забытые крошки и открытые упаковки создают идеальные условия для их появления. Грызуны обладают острым обонянием и могут найти пищу на расстоянии нескольких метров, поэтому кухня часто становится их излюбленным местом, пишет uai.com.br.

Почему мусорные отходы привлекают грызунов?

Органические отходы, особенно если они хранятся неправильно, привлекают грызунов.

  • Сильно пахнущие отходы: очистки, мясные обрезки.
  • Просроченные продукты: выбрасываются в обычный мусор.
  • Мусорные баки: без надлежащей герметизации.
  • Скопление мешков: на открытых площадках.

Совет: плотно завязывайте мешки с отходами и не оставляйте их на полу до момента утилизации.

Одежда может стать убежищем для грызунов

Грызуны могут обитать в одежде, особенно если она хранится долго и в влажных условиях.

  • Ящики и коробки: со старыми тканями.
  • Чемоданы: внизу шкафа.
  • Зоны проникновения: одежда в местах, куда легко попасть.
  • Влаговпитывающие материалы: одеяла, ковры.

Важно помнить, что ткани, которые долго хранятся без доступа воздуха, могут стать отличным укрытием.

Бумага и картон — ещё один привлекательный материал

Грызуны любят бумагу, потому что используют её для строительства гнёзд.

  • Картонные коробки: в гаражах или прачечных.
  • Старые журналы и газеты: в стопках.
  • Документы: без защиты.
  • Упаковочные материалы: оставленные рядом с полом.

Интересный факт: грызуны жуют бумагу не только из-за необходимости, но и инстинктивно, для затачивания зубов.

Грызуны предпочитают влажные и тёмные места

Мыши и крысы избегают открытых и освещённых мест, предпочитая тёмные и влажные уголки.

  • Пространство за бытовой техникой: холодильник, стиральная машина.
  • Под раковинами: особенно если они протекают.
  • Резервуары для воды: негерметичные.
  • Низкодоступные места: чердаки, подвалы.

Эти условия обеспечивают грызунам безопасность, оптимальную температуру и доступ к пище и воде.

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
