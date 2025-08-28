Место, о котором забывают 9 из 10 владельцев квартир, способно вместить половину вещей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Недвижимость

Жители компактных квартир знают: на счету каждый сантиметр. Но часто полезные метры буквально "пропадают" — например, под кроватями, диванами и шкафами. А ведь это идеальное место для хранения!

Современная гостиная с мебелью вокруг двери
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная с мебелью вокруг двери

Пространство под кроватью и диваном

  • Самый удобный вариант — кровать с выдвижными ящиками. В них легко разместить постельное бельё, сезонные вещи или текстиль.

  • Если мебель без встроенных ящиков, можно использовать специальные контейнеры на колёсиках. Они легко задвигаются и выдвигаются.

Пуфики и тумбы с секретом

Компактные предметы мебели тоже могут быть "многофункциональными":

  • пуфик со съёмной крышкой превращается в мини-хранилище для мелочей;

  • тумбы с дополнительными полками помогут убрать книги, фотоальбомы или сувениры.

Пространство наверху

Не забывайте и о верхней зоне:

  • на шкафах удобно хранить корзины с крышками или пластиковые боксы;

  • туда можно убрать полотенца, кухонные принадлежности, книги, крупы или заготовки.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
