Место, о котором забывают 9 из 10 владельцев квартир, способно вместить половину вещей

Жители компактных квартир знают: на счету каждый сантиметр. Но часто полезные метры буквально "пропадают" — например, под кроватями, диванами и шкафами. А ведь это идеальное место для хранения!
Самый удобный вариант — кровать с выдвижными ящиками. В них легко разместить постельное бельё, сезонные вещи или текстиль.
Если мебель без встроенных ящиков, можно использовать специальные контейнеры на колёсиках. Они легко задвигаются и выдвигаются.
Компактные предметы мебели тоже могут быть "многофункциональными":
пуфик со съёмной крышкой превращается в мини-хранилище для мелочей;
тумбы с дополнительными полками помогут убрать книги, фотоальбомы или сувениры.
Не забывайте и о верхней зоне:
на шкафах удобно хранить корзины с крышками или пластиковые боксы;
туда можно убрать полотенца, кухонные принадлежности, книги, крупы или заготовки.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.