Место, о котором забывают 9 из 10 владельцев квартир, способно вместить половину вещей

Жители компактных квартир знают: на счету каждый сантиметр. Но часто полезные метры буквально "пропадают" — например, под кроватями, диванами и шкафами. А ведь это идеальное место для хранения!

Пространство под кроватью и диваном

Самый удобный вариант — кровать с выдвижными ящиками. В них легко разместить постельное бельё, сезонные вещи или текстиль.

Если мебель без встроенных ящиков, можно использовать специальные контейнеры на колёсиках. Они легко задвигаются и выдвигаются.

Пуфики и тумбы с секретом

Компактные предметы мебели тоже могут быть "многофункциональными":

пуфик со съёмной крышкой превращается в мини-хранилище для мелочей;

тумбы с дополнительными полками помогут убрать книги, фотоальбомы или сувениры.

Пространство наверху

Не забывайте и о верхней зоне:

на шкафах удобно хранить корзины с крышками или пластиковые боксы;

туда можно убрать полотенца, кухонные принадлежности, книги, крупы или заготовки.

