Ваш балкон всегда грязный? Вот спасение от вечной пыли, которую скрывают профессиональные клинеры

Балкон — место отдыха, где приятно выпить кофе утром или устроить вечер с книгой. Но есть и другая сторона — постоянная пыль, листья, следы от дождя и земля из горшков. Уборка превращается в бесконечный процесс, особенно если у вас плотный график. К счастью, существуют простые приёмы, которые помогут поддерживать чистоту без лишних усилий.
Уборка балкона
Первое правило — блокируем грязь на входе
Главный источник пыли и мусора на балконе — не только ветер, но и сами жильцы. Справиться с этим легко:
Пылевой коврик у выхода — он задержит большую часть грязи, прежде чем та окажется на полу.
Решётки под горшками - предотвращают осыпание земли при поливе.
Съёмные плёнки или прозрачные покрытия на полках и подоконниках — их можно быстро снять, промыть и вернуть на место.
Эти мелочи значительно сокращают время уборки.
Растения и текстиль как фильтры от пыли
Часто мы думаем о цветах на балконе только как об украшении, но они могут стать и "пылесосами" природы.
Густые растения или лианы вдоль перил работают как живой экран, задерживающий пыль.
Папоротник или потос не только украшают, но и частично очищают воздух.
Шторы из технической ткани: они не препятствуют свету, легко стряхиваются и защищают от осадков.
Вместо тяжёлых тканевых покрывал выбирайте моющиеся поверхности: пластиковые сиденья, съёмные чехлы, бамбуковые или ротанговые детали. Их можно очистить за пару минут.
Умная мебель и хранение
Чем меньше предметов на виду, тем чище балкон. Чтобы избавиться от хаоса:
Используйте скамейки с ящиками или ящики с крышками для хранения пледов, подушек и мелочей.
Замените традиционные кашпо на водонепроницаемые настенные сумки — они не оставляют грязи на полу и легко моются.
Отдайте предпочтение мебели на высоких ножках — под ней проще подмести и протереть пол.
Мини-уборка вместо генеральной
Один из главных секретов — не откладывать уборку.
Телескопическая щётка — идеальна для сбора крошек и листьев за минуту.
Электровеник с USB-зарядкой — решение для тех, кто ценит скорость.
Всего 5 минут в неделю достаточно, чтобы поддерживать балкон в порядке: протереть стол, вытряхнуть сиденья, очистить пепельницы.
Регулярность важнее, чем редкая, но долгосрочная уборка.
Практичные дополнения
Пылевая сетка для перил - её можно стирать раз в месяц в машинке.
Универсальный спрей и влажная салфетка — держите набор прямо на балконе, чтобы не тратить время на походы в ванную.
Мини-контейнер для мусора избавит от привычки складывать окурки или обёртки в горшки с растениями.
Несколько простых решений — от коврика у двери до растений-фильтров и правильной мебели — помогут поддерживать чистоту почти без усилий. А пять минут в неделю заменят многочасовую уборку и сохранят ваш балкон уютным уголком для отдыха.
Уточнения
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
