Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино
Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего
Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане
Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой
Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа
Когда сиденье важнее двигателя: как Volvo научила нас любить комфорт
Заготовка с секретом: баклажаны, вкус которых удивит зимой

Квартиры уходят быстрее, чем горячие пирожки: в чём парадокс рынка

Недвижимость

Что происходит с рынком недвижимости в конце лета 2025 года? Цены почти не меняются, а спрос заметно оживился. При этом ипотека всё ещё не стала популярным инструментом из-за высоких ставок, и большинство покупателей ищут другие варианты.

Наследство и ипотека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наследство и ипотека

Аренда

"Аренда, безусловно, оживилась. Существенно выросла активность по спросу — примерно в полтора раза. Ждем более существенного роста спроса", — отмечает Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов.

По его словам, начиная с августа стоимость аренды в новых договорах вырастет на 10-15 % и удержится до октября. Такой скачок традиционно связан с сезоном, ведь осенью спрос резко растёт. Зимой цены постепенно снижаются и к февралю теряют около половины осеннего прироста. Весной падение продолжается вплоть до июля, после чего начинается новый виток роста.

Покупка жилья

На вторичном рынке активность выросла примерно на 40 %. Больше стало и продавцов, и покупателей. Схема проста: люди продают старые квартиры и приобретают новые — просторнее или в более удобном районе. Цены при этом держатся в пределах статистической погрешности: где-то немного дороже, где-то дешевле, чтобы довести сделку до конца.

На первичном рынке также фиксируется рост числа сделок. Но чаще всего они проходят через рассрочку.

"Это помогает застройщикам удерживать продажи на уровне", — говорит Апрелев.

Однако рассрочка несёт риски: не все договоры регистрируются, а часть дольщиков расторгает соглашения ещё до внесения следующего платежа. Весной 2025 года таких случаев было до 30 %.

Ипотека

Жилищные кредиты остаются непопулярными: высокие ставки останавливают потенциальных покупателей. По оценкам риэлторов, интерес к ипотеке вернётся лишь тогда, когда проценты снизятся хотя бы до 14-16 %. Ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанком может дать новый импульс рынку, но пока ситуация остаётся напряжённой, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино
Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего
ЕС уступил давлению и готовится отменить все пошлины на американские промтовары
Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане
Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой
Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа
Когда сиденье важнее двигателя: как Volvo научила нас любить комфорт
Заготовка с секретом: баклажаны, вкус которых удивит зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.