Квартиры уходят быстрее, чем горячие пирожки: в чём парадокс рынка

Что происходит с рынком недвижимости в конце лета 2025 года? Цены почти не меняются, а спрос заметно оживился. При этом ипотека всё ещё не стала популярным инструментом из-за высоких ставок, и большинство покупателей ищут другие варианты.

Аренда

"Аренда, безусловно, оживилась. Существенно выросла активность по спросу — примерно в полтора раза. Ждем более существенного роста спроса", — отмечает Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов.

По его словам, начиная с августа стоимость аренды в новых договорах вырастет на 10-15 % и удержится до октября. Такой скачок традиционно связан с сезоном, ведь осенью спрос резко растёт. Зимой цены постепенно снижаются и к февралю теряют около половины осеннего прироста. Весной падение продолжается вплоть до июля, после чего начинается новый виток роста.

Покупка жилья

На вторичном рынке активность выросла примерно на 40 %. Больше стало и продавцов, и покупателей. Схема проста: люди продают старые квартиры и приобретают новые — просторнее или в более удобном районе. Цены при этом держатся в пределах статистической погрешности: где-то немного дороже, где-то дешевле, чтобы довести сделку до конца.

На первичном рынке также фиксируется рост числа сделок. Но чаще всего они проходят через рассрочку.

"Это помогает застройщикам удерживать продажи на уровне", — говорит Апрелев.

Однако рассрочка несёт риски: не все договоры регистрируются, а часть дольщиков расторгает соглашения ещё до внесения следующего платежа. Весной 2025 года таких случаев было до 30 %.

Ипотека

Жилищные кредиты остаются непопулярными: высокие ставки останавливают потенциальных покупателей. По оценкам риэлторов, интерес к ипотеке вернётся лишь тогда, когда проценты снизятся хотя бы до 14-16 %. Ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанком может дать новый импульс рынку, но пока ситуация остаётся напряжённой, сообщает Общественная Служба Новостей.

