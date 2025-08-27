Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего

Грязные окна способны испортить даже самый уютный интерьер. Но вместо привычных химических средств можно обратиться к простым и натуральным решениям, которые не только работают лучше, но и безопасны для здоровья.
Цитрусовый сок отлично справляется с налётом и следами от капель. Достаточно смешать его с небольшим количеством воды и протереть стекло — поверхность снова станет сияющей.
Этот продукт известен как универсальный помощник по дому. Разведите уксус с водой в равных пропорциях и нанесите раствор на стекло при помощи распылителя. После протирки мягкой тканью или газетой окна засияют, а неприятные запахи исчезнут.
Иногда на стекле появляются следы, с которыми сложно справиться. В таком случае поможет пищевая сода. Смешайте её с небольшим количеством воды до состояния пасты и аккуратно потрите пятно. Остатки легко убрать влажной тряпкой.
Всего несколько простых шагов — и окна снова выглядят так, будто их только что установили. Эти натуральные методы не требуют больших затрат, а результат приятно удивляет.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём.
