Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего

Недвижимость

Грязные окна способны испортить даже самый уютный интерьер. Но вместо привычных химических средств можно обратиться к простым и натуральным решениям, которые не только работают лучше, но и безопасны для здоровья.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Лимон — природный очиститель

Цитрусовый сок отлично справляется с налётом и следами от капель. Достаточно смешать его с небольшим количеством воды и протереть стекло — поверхность снова станет сияющей.

Уксус для идеальной прозрачности

Этот продукт известен как универсальный помощник по дому. Разведите уксус с водой в равных пропорциях и нанесите раствор на стекло при помощи распылителя. После протирки мягкой тканью или газетой окна засияют, а неприятные запахи исчезнут.

Сода против стойких пятен

Иногда на стекле появляются следы, с которыми сложно справиться. В таком случае поможет пищевая сода. Смешайте её с небольшим количеством воды до состояния пасты и аккуратно потрите пятно. Остатки легко убрать влажной тряпкой.

Маленькие хитрости для блеска

  • Лучше всего мыть окна в пасмурный день, тогда не останется разводов.
  • Используйте мягкие ткани или микрофибру, чтобы не царапать поверхность.
  • Добавьте несколько капель эфирного масла в воду — и получите не только чистое стекло, но и лёгкий аромат в комнате.

Всего несколько простых шагов — и окна снова выглядят так, будто их только что установили. Эти натуральные методы не требуют больших затрат, а результат приятно удивляет.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
