Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечта о уютном уголке на балконе легко превращается в реальность всего за два дня. Эксперты советуют начать с оценки пространства. Необходимо измерить балкон, понять его освещённость и учесть вид из окна — это поможет правильно подобрать мебель и декор.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

Подготовка играет ключевую роль. Прежде чем приступать к обустройству, стоит убрать хлам, вымыть полы с моющим средством и проверить стены на трещины. Небольшая покраска создаст чистую и аккуратную основу.

Мебель должна быть функциональной. Для небольших балконов рекомендуют компактный столик и складные стулья, подвесные кресла или пуфы добавят уюта, а материалы мебели должны быть устойчивыми к погодным условиям.

Растения делают пространство живым и атмосферным. Неприхотливые виды, такие как суккуленты или папоротники, требуют минимального ухода и создают эффект вертикального сада.

Текстиль добавляет комфорт. Подушки, пледы и коврики с водоотталкивающей пропиткой создадут уют и сделают балкон более тёплым. Яркие цвета и узоры помогут подчеркнуть индивидуальность.

Освещение играет ключевую роль в атмосфере. Мягкий свет гирлянд, солнечных фонарей или подвесных светильников делает вечера на балконе волшебными и визуально расширяет пространство.

Использование стен помогает рационально организовать пространство. Полки и крючки подходят для книг, декоративных предметов или горшков с растениями, одновременно экономя место.

Не стоит забывать о зоне хранения. Корзины и ящики под скамьёй или компактные шкафчики позволяют спрятать мелочи и сохранить порядок.

Выбор стиля определяет общий вид. Минимализм с нейтральными тонами придаёт современности, богемный стиль с яркими тканями — индивидуальности, а скандинавский дизайн — уютной простоты.

Персонализированный декор завершает образ. Картины в водостойких рамках, зеркала, ловцы снов или керамика добавят характер и подчеркнут ваш вкус.

Для комфорта важно предусмотреть столик для кофе или книг, подставку для ног или даже небольшой гамак. Такие детали делают балкон действительно уютным и удобным для отдыха.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

