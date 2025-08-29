Главный антитренд 2025 года: цвет, который делает комнату раздражающей

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неправильный выбор цвета способен испортить даже самый тщательно подобранный интерьер. Дизайнеры отмечают, что оттенки напрямую влияют на восприятие пространства и настроение людей. Один неудачный цвет способен превратить комнату в холодную и раздражающую.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жёлтый интерьер

Особенно коварным признан яркий лимонный жёлтый. По словам специалистов, этот оттенок перегружает зрение, раздражает и делает пространство дешёвым. Его использование на больших поверхностях, например, на стенах, может вызвать усталость глаз уже через несколько минут.

Где жёлтый опасен

Яркий жёлтый лучше избегать в ключевых зонах дома.

Гостиная — лимонные стены отвлекают и мешают расслаблению.

— лимонные стены отвлекают и мешают расслаблению. Спальня — слишком активный цвет нарушает сон.

— слишком активный цвет нарушает сон. Кухня — яркий оттенок на мебели создаёт ощущение хаоса.

— яркий оттенок на мебели создаёт ощущение хаоса. Ванная — активный жёлтый делает пространство холодным и неуютным.

— активный жёлтый делает пространство холодным и неуютным. Прихожая — яркие стены сужают пространство и усиливают ощущение тесноты.

Дизайнеры рекомендуют использовать желтый только в мелких акцентах — подушках, вазах или небольших декоративных элементах.

Как исправить ситуацию

Если интерьер уже пострадал от чрезмерного яркого жёлтого, специалисты советуют заменить его на мягкие или пастельные тона — бежевый, светло-серый, кремовый. Освежить пространство помогут аккуратные жёлтые акценты. Важно проверять цвет при разном освещении, чтобы оттенок не выглядел слишком активным.

Правильное использование цвета — ключ к гармонии в доме. Избегая яркого лимонного жёлтого, вы сможете создать уютное и комфортное пространство, которое расслабляет и радует глаз.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

