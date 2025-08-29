Главный антитренд 2025 года: цвет, который делает комнату раздражающей

Неправильный выбор цвета способен испортить даже самый тщательно подобранный интерьер. Дизайнеры отмечают, что оттенки напрямую влияют на восприятие пространства и настроение людей. Один неудачный цвет способен превратить комнату в холодную и раздражающую.
Особенно коварным признан яркий лимонный жёлтый. По словам специалистов, этот оттенок перегружает зрение, раздражает и делает пространство дешёвым. Его использование на больших поверхностях, например, на стенах, может вызвать усталость глаз уже через несколько минут.
Яркий жёлтый лучше избегать в ключевых зонах дома.
Дизайнеры рекомендуют использовать желтый только в мелких акцентах — подушках, вазах или небольших декоративных элементах.
Если интерьер уже пострадал от чрезмерного яркого жёлтого, специалисты советуют заменить его на мягкие или пастельные тона — бежевый, светло-серый, кремовый. Освежить пространство помогут аккуратные жёлтые акценты. Важно проверять цвет при разном освещении, чтобы оттенок не выглядел слишком активным.
Правильное использование цвета — ключ к гармонии в доме. Избегая яркого лимонного жёлтого, вы сможете создать уютное и комфортное пространство, которое расслабляет и радует глаз.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.