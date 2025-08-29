Главный антитренд 2025 года: цвет, который делает комнату раздражающей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Недвижимость

Неправильный выбор цвета способен испортить даже самый тщательно подобранный интерьер. Дизайнеры отмечают, что оттенки напрямую влияют на восприятие пространства и настроение людей. Один неудачный цвет способен превратить комнату в холодную и раздражающую.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер

Особенно коварным признан яркий лимонный жёлтый. По словам специалистов, этот оттенок перегружает зрение, раздражает и делает пространство дешёвым. Его использование на больших поверхностях, например, на стенах, может вызвать усталость глаз уже через несколько минут.

Где жёлтый опасен

Яркий жёлтый лучше избегать в ключевых зонах дома.

  • Гостиная — лимонные стены отвлекают и мешают расслаблению.
  • Спальня — слишком активный цвет нарушает сон.
  • Кухня — яркий оттенок на мебели создаёт ощущение хаоса.
  • Ванная — активный жёлтый делает пространство холодным и неуютным.
  • Прихожая — яркие стены сужают пространство и усиливают ощущение тесноты.

Дизайнеры рекомендуют использовать желтый только в мелких акцентах — подушках, вазах или небольших декоративных элементах.

Как исправить ситуацию

Если интерьер уже пострадал от чрезмерного яркого жёлтого, специалисты советуют заменить его на мягкие или пастельные тона — бежевый, светло-серый, кремовый. Освежить пространство помогут аккуратные жёлтые акценты. Важно проверять цвет при разном освещении, чтобы оттенок не выглядел слишком активным.

Правильное использование цвета — ключ к гармонии в доме. Избегая яркого лимонного жёлтого, вы сможете создать уютное и комфортное пространство, которое расслабляет и радует глаз.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
