Низкие потолки перестанут давить: какую люстру выбрать, чтобы пространство начало дышать

Низкие потолки — настоящая проблема для многих квартир. Они визуально делают комнату тесной и создают ощущение давления сверху. Дизайнеры отмечают, что неправильно подобранная люстра способна усилить этот эффект и превратить даже уютное пространство в тёмную и замкнутую коробку.

При этом освещение играет ключевую роль. Люстра не только выполняет утилитарную функцию, но и формирует общее настроение интерьера. От её формы, цвета и направления света зависит то, будет ли комната казаться просторнее или, наоборот, сдавленной.

Эксперты советуют рассматривать люстру как элемент, способный буквально "поднять" потолок. Если светильник выбран правильно, помещение сразу кажется более лёгким и светлым.

Три решения, которые работают

Чтобы потолки визуально казались выше, специалисты рекомендуют несколько простых приёмов:

выбирать плоские потолочные светильники, которые крепятся вплотную к поверхности и не крадут высоту;

отдавать предпочтение светлым абажурам, отражающим свет и расширяющим пространство;

использовать люстры с направленным вверх светом — он создаёт мягкое рассеивание и добавляет иллюзию высоты.

Все эти решения делают комнату просторнее буквально с первого включения лампы.

Ошибки, которых стоит избегать

Частая промашка — массивные подвесные люстры. Они "тянут" потолок вниз и зрительно уменьшают комнату.

Темные абажуры и слишком яркий прямой свет производят похожий эффект, лишая пространство воздуха.

Как правильно подобрать люстру

Прежде чем покупать светильник, стоит измерить высоту потолка. Для низких помещений оптимальная длина люстры — не более 30 см. Свет должен быть мягким и равномерным.

Эффектно смотрится комбинация потолочного светильника и настенных бра: вместе они обеспечивают комфортное и ненавязчивое освещение.

