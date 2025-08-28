Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5 хитростей, которые превратят тесную прихожую в просторное и светлое помещение

Недвижимость

Компактная прихожая часто превращается в источник хаоса: нехватка мест для хранения и перегруженность мебелью создают ощущение тесноты буквально с порога. По словам дизайнеров, главная ошибка владельцев маленьких квартир — использование стандартных решений там, где требуется индивидуальный подход.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Непродуманная планировка и громоздкие шкафы не только съедают полезное пространство, но и провоцируют беспорядок. Когда нет системы хранения, обувь и верхняя одежда оседают в случайных местах, а хаос постепенно распространяется на всю квартиру.

Эксперты отмечают, что ключевой ресурс в таких помещениях — вертикальные поверхности. Встроенные шкафы до потолка позволяют убрать сезонные вещи, а светлые фасады визуально "поднимают" потолок и делают комнату просторнее. Зеркало во всю стену усиливает этот эффект, особенно если направить на него светильники.

Существенно экономит место замена массивной тумбы узкой консолью. Над ней можно разместить открытые полки — они добавят лёгкости и не будут перегружать интерьер. Дополнительный приём — использование трансформируемой мебели: складные скамьи и сиденья исчезают после использования, освобождая проход.

Особое внимание стоит уделить напольному покрытию. Если оно совпадает с материалом в соседней комнате, визуальная граница стирается, и прихожая воспринимается как часть единого пространства.

Организация мелочей также играет решающую роль. Система крючков разной высоты и настенные органайзеры позволяют держать под рукой всё необходимое, не загромождая пол.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

