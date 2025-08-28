Сон на диване может разрушить позвоночник: врачи рассказали, какие модели опасны для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Выбор дивана для регулярного сна, по словам специалистов, напрямую связан с состоянием позвоночника. Неправильная поверхность может стать причиной хронических болей и ухудшения качества отдыха.

Девушка лежит на диване
Фото: https://i.pinimg.com/736x/cc/e7/68/cce76809ca635ba886f1dfb3823960f9.jpg
Девушка лежит на диване

Ортопеды отмечают, что самой распространённой ошибкой покупателей является склонность к слишком мягким или продавленным матрасам. Подобные поверхности не обеспечивают достаточной поддержки поясницы и провоцируют неестественный изгиб позвоночника во время сна.

Медики поясняют, что жесткий каркас дивана играет ключевую роль, поскольку именно он обеспечивает стабильность тела. Без прочного основания даже дорогой матрас быстро теряет свои свойства и перестаёт удерживать позвоночник в правильном положении.

Идеальной для отдыха считается поверхность, которая повторяет анатомические изгибы тела, но при этом не проваливается в области таза и плеч. Такой баланс позволяет равномерно распределить нагрузку, способствует полному расслаблению мышц и предупреждает перенапряжение.

Специалисты предупреждают: при отсутствии поддержки во сне мышцы шеи и спины начинают работать на износ, что в перспективе может привести к остеохондрозу и постоянному дискомфорту в течение дня.

Ключевым элементом дивана для сна врачи называют ортопедический матрас или основание с независимыми пружинами и плотным пенным блоком. Эти конструкции подстраиваются под вес человека точечно, обеспечивая правильное положение позвоночника.

Большое значение имеет и наполнитель. По мнению экспертов, оптимальными для ежедневного сна считаются холлофайбер и пенополиуретан высокой плотности. Эти материалы сохраняют форму дольше и обеспечивают необходимую жесткость.

Специалисты также напоминают, что размер спального места должен позволять человеку свободно вытягиваться во весь рост и менять позы без скованности. Узкие и короткие модели мешают полноценному отдыху и нарушают фазы глубокого сна.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
