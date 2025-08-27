Он снижает счета за электроэнергию, но при этом очень токсичен: вся правда о плюще

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Плющ для многих ассоциируется с романтическими загородными домами, увитыми зелёными плетями. Однако у этого растения есть и практическая функция: он способен работать как естественный утеплитель, снижая счета за отопление.

Плющ
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedera_helix_%27Golden_Curl%27_Bluszcz_pospolity_2019-09-15_01.jpg by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плющ

При этом у плюща есть обратная сторона — он токсичен и требует осторожного обращения.

Что представляет собой плющ

Это вечнозелёное растение встречается не только в Европе, откуда родом, но и в Азии, Австралии и Америке. Плющ известен своей выносливостью и неприхотливостью: он одинаково хорошо растёт на деревьях, заборах и стенах домов. Его листья глянцевые, тёмно-зелёные, с характерными прожилками, а через несколько лет после посадки он начинает цвести мелкими зеленовато-жёлтыми цветами, богатыми нектаром.

Именно благодаря этой особенности плющ привлекает пчёл, бабочек и других опылителей, а также служит убежищем для птиц, поддерживая биоразнообразие в саду.

Плющ как утеплитель

Это растение может разрастаться по целым фасадам. В холодное время года его густые побеги работают как дополнительная теплоизоляция, препятствуя проникновению холода в дом. Летом плющ создаёт обратный эффект — защищает стены от перегрева и обеспечивает прохладу внутри помещений. Кроме того, он смягчает воздействие дождей и ветров на фасад, что делает его естественным защитным слоем для дома.

Такая особенность сделала плющ особенно популярным в Великобритании, где многие загородные дома традиционно увиты этим растением.

Уход за растением

Плющ считается неприхотливым. Лучше всего он чувствует себя в полутени, но переносит и солнечный свет. Почва должна быть дренированной и слегка влажной. Полив требуется умеренный: в период активного роста — чаще, зимой — минимально.

Важно избегать переувлажнения, поскольку растение чувствительно к застою воды.

Токсичная сторона

Несмотря на декоративность и пользу для экологии, плющ остаётся ядовитым растением. Опасность представляют его плоды — от зелёных до сине-фиолетовых. Попадание внутрь может вызвать рвоту и диарею. Медики советуют при случайном употреблении использовать активированный уголь.

При этом плющ известен и своими лечебными свойствами. Весенние листья содержат сапонины и флавоноиды, которые помогают при воспалениях, улучшают отхождение слизи и обладают фунгицидным действием при наружном применении.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
