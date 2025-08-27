Как убрать жирную пыль без усилий: универсальное средство уже есть у вас дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жирная пыль — настоящий кошмар для любой кухни. Она оседает на вытяжке, шкафах, плитке и даже люстрах, превращаясь в липкий налет, который сложно удалить. Многие сразу тянутся за агрессивными чистящими средствами, но, как отмечают эксперты, это не лучший выход.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Во-первых, химия раздражает кожу и дыхательные пути, во-вторых, стоит она недешево. А ведь избавиться от жира можно с помощью простых продуктов, которые наверняка найдутся у вас на кухне.

Масло против жира на вытяжке

Хозяйки отмечают, что старый проверенный метод работает безотказно: решетку вытяжки достаточно смазать растительным маслом, оставить под влажной тканью на 15-20 минут, а затем протереть губкой. Масло растворяет жир, и он легко смывается водой.

Лимон для микроволновки

Налет внутри микроволновой печи можно убрать с помощью пара. Для этого в миску наливают воду и добавляют несколько ложек лимонного сока, ставят в печь на 2-3 минуты. Пар с кислотой размягчает жир, и его легко удалить тряпкой.

Сода для столешниц и люстр

Чтобы убрать липкий слой с кухонной мебели или светильников, помогает густая паста из пищевой соды и теплой воды. Ее наносят на загрязненные места, оставляют на несколько минут, затем протирают губкой.

Уксус для плитки

Жирные пятна на кафеле эффективно убирает уксус. Его наносят на ткань и прикладывают к проблемным зонам. Через несколько минут налет исчезает, а поверхность остается продезинфицированной.

Соль и газированная вода для варочной панели

Пригоревший жир на плите легко снимается смесью мелкой соли и газированной воды. Получившуюся пасту оставляют на поверхности, после чего аккуратно счищают остатки скребком.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

