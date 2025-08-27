Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Апокалиптическое зрелище: более тысячи дельфинов обрушились на воду, превращая океан в бурлящий ад
Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе
ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян
Кулинарный лайфхак: как приготовить печёный картофель быстрее, чем заказать пиццу — нужно всего 10 минут
Два сокровища Лигурии: легенды и тайны двух озёр северной Италии
Загадочная надпись турецких раскопок: кому был закрыт вход в церковь V века
От гардероба Лепса остались рожки да ножки: что натворила Аврора с его одеждой — певец в отчаянии
Он снижает счета за электроэнергию, но при этом очень токсичен: вся правда о плюще

Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии

2:53
Недвижимость

Инвазивные виды — не новая угроза, но в последние годы Европа сталкивается с особой напастью. Муравьи рода Tapinoma, которые прежде обитали лишь в тропиках или странах Средиземноморья, всё активнее распространяются на север.

Мокрица в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокрица в ванной

Эксперты отмечают: изменения климата и глобальная торговля создают для них идеальные условия. Одни виды прибывают вместе с экзотическими растениями, другие — "путешествуют" в чемоданах туристов.

Муравьи-призраки: маленькие и почти невидимые

Одним из наиболее навязчивых видов стали Tapinoma melanocephalum, получившие прозвище "муравьи-призраки". Эти насекомые настолько прозрачные, что окрашенный сок, которым их кормят, делает их похожими на живые маркеры. Но их главная особенность — способность скрываться. Они селятся в стенах, под полами, за панелями и питаются едой человека.

В Чехии был зафиксирован случай, когда целый многоквартирный дом оказался под их контролем: несколько попыток дезинсекторов уничтожить насекомых потерпели неудачу, так как муравьи расселились по всему зданию и образовали сеть гнёзд.

Tapinoma magnum: разрушители инфраструктуры

Ещё более тревожный вид — Tapinoma magnum. В отличие от почти невидимых "призраков", эти муравьи крупнее, тёмного цвета и обладают колоссальной способностью к объединению. Они образуют так называемые суперколонии — структуры с сотнями маток и тысячами рабочих особей. Другие виды муравьёв не сопротивляются им, что позволяет захватчикам распространяться без препятствий.

Главная проблема не только в масштабах популяций, но и в том, где они селятся. Tapinoma magnum охотно выбирают распределительные коробки, подвалы и строения. Их присутствие не разрушает проводку напрямую, но массовое скопление вызывает короткие замыкания. Именно из-за этих муравьёв жители Кёльна и Лиона уже сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии.

Почему избавиться так трудно

Уничтожить Tapinoma обычными методами крайне сложно. Для эффективной борьбы специалисты должны одновременно обрабатывать все зоны распространения, чтобы колония не успела восстановиться. Университетские лаборатории разрабатывают комплексные стратегии, сочетающие ловушки, яды и методики поиска скрытых гнёзд.

Инвазивные муравьи становятся символом новой экологической реальности: изменения климата и активная торговля приводят к тому, что тропические виды всё увереннее чувствуют себя в Европе. И, как предупреждают биологи, борьба с ними потребует не только усилий дезинсекторов, но и системного подхода.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Домашние животные
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании
Мистика в больнице: что почувствовала Надежда Бабкина, спасая сына после аварии
Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку
Автоподстава за секунду: новая схема оставляет водителей без шансов
Силовые, кардио и диета — а жир на месте: ваш живот не худеет, даже при здоровом образе жизни
Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой
Больше не жертва киберворов: как Госуслуги защитят ваши деньги
Авария у берегов Италии: к морскому гиганту MSC World Europa спешат буксиры и итальянские спасатели
Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии
Три кита, обрушившие нефтяной импорт в ЕС: что скрывают данные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.