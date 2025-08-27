Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии

Инвазивные виды — не новая угроза, но в последние годы Европа сталкивается с особой напастью. Муравьи рода Tapinoma, которые прежде обитали лишь в тропиках или странах Средиземноморья, всё активнее распространяются на север.

Эксперты отмечают: изменения климата и глобальная торговля создают для них идеальные условия. Одни виды прибывают вместе с экзотическими растениями, другие — "путешествуют" в чемоданах туристов.

Муравьи-призраки: маленькие и почти невидимые

Одним из наиболее навязчивых видов стали Tapinoma melanocephalum, получившие прозвище "муравьи-призраки". Эти насекомые настолько прозрачные, что окрашенный сок, которым их кормят, делает их похожими на живые маркеры. Но их главная особенность — способность скрываться. Они селятся в стенах, под полами, за панелями и питаются едой человека.

В Чехии был зафиксирован случай, когда целый многоквартирный дом оказался под их контролем: несколько попыток дезинсекторов уничтожить насекомых потерпели неудачу, так как муравьи расселились по всему зданию и образовали сеть гнёзд.

Tapinoma magnum: разрушители инфраструктуры

Ещё более тревожный вид — Tapinoma magnum. В отличие от почти невидимых "призраков", эти муравьи крупнее, тёмного цвета и обладают колоссальной способностью к объединению. Они образуют так называемые суперколонии — структуры с сотнями маток и тысячами рабочих особей. Другие виды муравьёв не сопротивляются им, что позволяет захватчикам распространяться без препятствий.

Главная проблема не только в масштабах популяций, но и в том, где они селятся. Tapinoma magnum охотно выбирают распределительные коробки, подвалы и строения. Их присутствие не разрушает проводку напрямую, но массовое скопление вызывает короткие замыкания. Именно из-за этих муравьёв жители Кёльна и Лиона уже сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии.

Почему избавиться так трудно

Уничтожить Tapinoma обычными методами крайне сложно. Для эффективной борьбы специалисты должны одновременно обрабатывать все зоны распространения, чтобы колония не успела восстановиться. Университетские лаборатории разрабатывают комплексные стратегии, сочетающие ловушки, яды и методики поиска скрытых гнёзд.

Инвазивные муравьи становятся символом новой экологической реальности: изменения климата и активная торговля приводят к тому, что тропические виды всё увереннее чувствуют себя в Европе. И, как предупреждают биологи, борьба с ними потребует не только усилий дезинсекторов, но и системного подхода.

