Всё ещё стираете на быстрой программе? Вот почему ваши вещи остаются грязными

Сегодня многие пользователи стиральных машин выбирают быстрые программы, рассчитывая сэкономить время, воду и электроэнергию. Однако, как отмечают специалисты, такой режим далеко не всегда справляется с задачей, и вместо свежего белья можно получить лишь иллюзию чистоты.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Когда-то стиральные машины предлагали лишь несколько стандартных режимов, и процесс занимал от одного до четырёх часов. Теперь же на дисплее можно увидеть обратный отсчёт и выбрать ультракороткую программу на 20-60 минут. Это выглядит заманчиво, особенно если нужно быстро "освежить" вещи.

Но, по словам экспертов, такие программы редко удаляют настоящую грязь и бактерии. Причина в том, что вода в них нагревается всего до 20-30 °C, чего недостаточно для дезинфекции и разрушения запахов.

Многие пользователи считают, что если одежда не испачкана травой или землёй, а лишь немного пропахла потом, её можно смело отправить на быструю стирку. Однако в реальности такие вещи не очищаются должным образом: пот и микроорганизмы остаются в ткани, и запах возвращается очень быстро.

Зачем производители ограничивают вес белья

Короткие программы рассчитаны всего на 2-3 килограмма вещей. Они предполагают, что небольшое количество белья будет интенсивнее перемешиваться и лучше отстирываться за короткое время. Но на практике многие загружают барабан "как обычно", игнорируя эти ограничения. В итоге бельё даже не успевает хорошо прополоскаться.

Кроме того, специалисты предупреждают: дозировку порошка тоже нужно снижать. Иначе частицы средства не успевают полностью раствориться и вымыться из ткани. Это может привести к раздражению кожи у людей с повышенной чувствительностью.

Когда быстрая программа уместна

По словам экспертов, короткий режим можно использовать лишь для слегка загрязнённой одежды из синтетики или деликатных тканей. Но для спортивных вещей, полотенец или постельного белья он категорически не подходит.

В таких случаях необходима полноценная стирка при высокой температуре, которая гарантированно уничтожает бактерии и удаляет запахи.

