Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Крутое селфи — трагедия: где люди чаще всего гибнут из-за фото
Учёные Северо-Западного университета США изучают феномен суперстарения мозга
Слава отпраздновала годовщину с загадочным мужчиной и сделала заявление о муже — фанаты в недоумении
Умер Алексей Алтовцев: реакция экс-супруги Юлии Куварзиной на смерть актёра
Короед размером с ноготь: как микроскопический вредитель разрушает леса
Август решает судьбу урожая: что делать с томатами прямо сейчас
Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля
Секрет итальянской кухни: всего 4 ингредиента для томатного соуса, который покорил мир

Всё ещё стираете на быстрой программе? Вот почему ваши вещи остаются грязными

Недвижимость

Сегодня многие пользователи стиральных машин выбирают быстрые программы, рассчитывая сэкономить время, воду и электроэнергию. Однако, как отмечают специалисты, такой режим далеко не всегда справляется с задачей, и вместо свежего белья можно получить лишь иллюзию чистоты.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Когда-то стиральные машины предлагали лишь несколько стандартных режимов, и процесс занимал от одного до четырёх часов. Теперь же на дисплее можно увидеть обратный отсчёт и выбрать ультракороткую программу на 20-60 минут. Это выглядит заманчиво, особенно если нужно быстро "освежить" вещи.

Но, по словам экспертов, такие программы редко удаляют настоящую грязь и бактерии. Причина в том, что вода в них нагревается всего до 20-30 °C, чего недостаточно для дезинфекции и разрушения запахов.

Многие пользователи считают, что если одежда не испачкана травой или землёй, а лишь немного пропахла потом, её можно смело отправить на быструю стирку. Однако в реальности такие вещи не очищаются должным образом: пот и микроорганизмы остаются в ткани, и запах возвращается очень быстро.

Зачем производители ограничивают вес белья

Короткие программы рассчитаны всего на 2-3 килограмма вещей. Они предполагают, что небольшое количество белья будет интенсивнее перемешиваться и лучше отстирываться за короткое время. Но на практике многие загружают барабан "как обычно", игнорируя эти ограничения. В итоге бельё даже не успевает хорошо прополоскаться.

Кроме того, специалисты предупреждают: дозировку порошка тоже нужно снижать. Иначе частицы средства не успевают полностью раствориться и вымыться из ткани. Это может привести к раздражению кожи у людей с повышенной чувствительностью.

Когда быстрая программа уместна

По словам экспертов, короткий режим можно использовать лишь для слегка загрязнённой одежды из синтетики или деликатных тканей. Но для спортивных вещей, полотенец или постельного белья он категорически не подходит.

В таких случаях необходима полноценная стирка при высокой температуре, которая гарантированно уничтожает бактерии и удаляет запахи.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь
Красота и стиль
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека
Домашние животные
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Мечта или РПЛ: капитан Зенита Дуглас Сантос стоит перед выбором всей жизни
Софи Тёрнер: социальные сети почти уничтожили меня после Игры престолов
Цветная капуста, яйцо и сыр: ужин, который готовится в одной сковороде
Врачи: таргетная термотерапия стала новым способом лечения скрытой гипертонии
Если кот постоянно прячется, дело плохо: как понять, что питомец не играет, а страдает
ДНК-головоломка: учёные расшифровали роль повторяющихся элементов в развитии мозга человека
Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну
Место силы найдено: вода в этих термальных источниках в Греции лечит и омолаживает
Стиральная машина не отстирает кухонные полотенца: этот старый метод обошёл технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.