Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче

Сезон посиделок на террасах и в садах продолжается, но вместе с хорошей погодой приходят и назойливые мухи. Эти мелкие насекомые способны испортить атмосферу любого застолья, вынуждая людей отказываться от отдыха на свежем воздухе.
Однако специалисты по бытовым лайфхакам отмечают, что избавиться от мух можно простым способом без химии и дорогостоящих средств.
Эксперты напоминают, что мухи не пытаются намеренно досаждать человеку — они просто обладают очень тонким обонянием и мгновенно реагируют на запахи еды. При этом чувствительность их рецепторов можно использовать против них. Как поясняют специалисты, существует ряд ароматов, которые действуют на мух отталкивающе:
Секрет метода заключается в том, что белый уксус, разведённый водой в пропорции 1:1, работает как сильный репеллент. При добавлении нескольких капель эфирного масла действие смеси усиливается.
При необходимости процедуру можно повторять прямо во время застолья.
Муха — насекомое отряда двукрылых.
