Эксперт Бондарь: как жильцы могут зарабатывать на общем имуществе

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие жильцы воспринимают общее имущество многоквартирного дома как постоянные расходы: уборка двора, ремонт подъездов, освещение. Однако закон позволяет превратить эти затраты в источник дохода.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройки

"Это позволяет зарабатывать средства, которые затем идут на содержание этого имущества и снижают нагрузку на ежемесячные платежи. Можно также распределить доход между собственниками пропорционально долям, но тогда придется платить налог. Поэтому в реальности так почти никто не делает", — объяснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Какие варианты приносят доход

Крыша — размещение рекламных щитов или оборудования мобильных операторов.

Подъезды — установка постаматов и вендинговых автоматов.

Подвалы и чердаки — аренда под склады, мастерские или небольшие сервисные помещения.

При этом использовать помещения можно только если они не задействованы под инженерные системы, не служат эвакуационным путем и не поставлены на кадастровый учет как отдельные объекты.

Как принять решение

Как сообщает сайт Москва 24, для начала жильцы должны провести общее собрание и определить, что именно можно сдавать или использовать. После этого проводится голосование — очное или заочное. Без такого решения установка оборудования или рекламных конструкций считается незаконной.

Важно учитывать и требования безопасности: нельзя перекрывать выходы или загромождать проходы. Хотя отдельное разрешение МЧС не требуется, нарушение правил грозит штрафами. Кроме того, наружная реклама должна быть согласована с муниципалитетом.

Актуально и для соседских нарушений

Ранее юристы напоминали: за хранение мусора в местах общего пользования соседи могут заплатить до 19 тысяч рублей. Жаловаться можно сразу в три инстанции — Роспотребнадзор, полицию и МЧС.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

