Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт

Обеденная зона часто становится главным местом на кухне: здесь собираются семья и друзья. Но выбор стола — не только про красоту, а и про комфорт.

Размеры и пространство

Чтобы за столом было удобно:

На одного человека нужно около 60 см ширины.

Глубина столешницы — от 80 см.

Отступ до стены или мебели — минимум 80 см.

Круглый стол диаметром 90-100 см вмещает 3-4 человек, 120 см — до шести.

Материалы

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы:

Дерево — прочность и экологичность, подходит к любому стилю.

Стекло — эффектно, но требует ухода.

ДСП, МДФ — бюджетно, но долговечно.

Камень — роскошно, но тяжело и дорого.

Пластик — лёгкий, но не самый долговечный.

Металл и керамогранит — надёжность на десятилетия.

Форма — акцент на стиле

Круглый — уют и классика.

Овальный — безопасен для детей.

Прямоугольный — универсален. Квадратный — идеален для маленькой кухни.

Нестандартные формы — для смелых решений и акцента в интерьере.

Как вписать в разные стили

Минимализм — простота, матовые поверхности.

Сканди — дерево светлых оттенков и мягкие формы.

Лофт — металл + грубое дерево.

Классика — массивные столы с изящными деталями.

Экостиль — только натуральные материалы.

Эклектика — сочетание несочетаемого, но со вкусом.

Стулья к столу

Главное — комфорт и гармония. Высота сиденья — около 45 см, расстояние до столешницы — 30 см. Необязательно покупать готовый комплект: модно сочетать разные стулья в одной зоне, главное — выдержать стиль.

Уточнения

