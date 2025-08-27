Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт

Обеденная зона часто становится главным местом на кухне: здесь собираются семья и друзья. Но выбор стола — не только про красоту, а и про комфорт.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонный стол
Размеры и пространство
Чтобы за столом было удобно:
На одного человека нужно около 60 см ширины.
Глубина столешницы — от 80 см.
Отступ до стены или мебели — минимум 80 см.
Круглый стол диаметром 90-100 см вмещает 3-4 человек, 120 см — до шести.
Материалы
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы:
Дерево — прочность и экологичность, подходит к любому стилю.
Стекло — эффектно, но требует ухода.
ДСП, МДФ — бюджетно, но долговечно.
Камень — роскошно, но тяжело и дорого.
Пластик — лёгкий, но не самый долговечный.
Металл и керамогранит — надёжность на десятилетия.
Форма — акцент на стиле
Круглый — уют и классика.
Овальный — безопасен для детей.
Прямоугольный — универсален. Квадратный — идеален для маленькой кухни.
Нестандартные формы — для смелых решений и акцента в интерьере.
Как вписать в разные стили
Минимализм — простота, матовые поверхности.
Сканди — дерево светлых оттенков и мягкие формы.
Лофт — металл + грубое дерево.
Классика — массивные столы с изящными деталями.
Экостиль — только натуральные материалы.
Эклектика — сочетание несочетаемого, но со вкусом.
Стулья к столу
Главное — комфорт и гармония. Высота сиденья — около 45 см, расстояние до столешницы — 30 см. Необязательно покупать готовый комплект: модно сочетать разные стулья в одной зоне, главное — выдержать стиль.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
