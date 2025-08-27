Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Обеденная зона часто становится главным местом на кухне: здесь собираются семья и друзья. Но выбор стола — не только про красоту, а и про комфорт.

Кухонный стол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонный стол

Размеры и пространство

Чтобы за столом было удобно:

  • На одного человека нужно около 60 см ширины.
  • Глубина столешницы — от 80 см.
  • Отступ до стены или мебели — минимум 80 см.
  • Круглый стол диаметром 90-100 см вмещает 3-4 человек, 120 см — до шести.

Материалы

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы:

  • Дерево — прочность и экологичность, подходит к любому стилю.
  • Стекло — эффектно, но требует ухода.
  • ДСП, МДФ — бюджетно, но долговечно.
  • Камень — роскошно, но тяжело и дорого.
  • Пластик — лёгкий, но не самый долговечный.
  • Металл и керамогранит — надёжность на десятилетия.

Форма — акцент на стиле

  • Круглый — уют и классика.
  • Овальный — безопасен для детей.
  • Прямоугольный — универсален. Квадратный — идеален для маленькой кухни.
  • Нестандартные формы — для смелых решений и акцента в интерьере.

Как вписать в разные стили

  • Минимализм — простота, матовые поверхности.
  • Сканди — дерево светлых оттенков и мягкие формы.
  • Лофт — металл + грубое дерево.
  • Классика — массивные столы с изящными деталями.
  • Экостиль — только натуральные материалы.
  • Эклектика — сочетание несочетаемого, но со вкусом.

Стулья к столу

Главное — комфорт и гармония. Высота сиденья — около 45 см, расстояние до столешницы — 30 см. Необязательно покупать готовый комплект: модно сочетать разные стулья в одной зоне, главное — выдержать стиль.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
