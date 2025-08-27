Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядки есть, машин нет: Россия готова к будущему без электромобилей
Сколько ни накрутишь — всё равно не хватит: эта закуска из кабачка улетает в первую очередь
Конец трансатлантических посылок: почему Почта России прекращает отправку товаров в Америку
Размер стола диктует удобство — игнорировать цифры значит потерять комфорт
Вот такая беда: Сергей Зверев показал, какой ужас происходит под окнами его дома
Эти ошибки делают даже ЗОЖники: почему строгие диеты вредят больше, чем помогают
Древний город открыл свой секрет: под руинами ожил водопровод полутысячелетней давности
Ладожское озеро оказалось небезопасным: исследования вскрыли тревожные подробности
Осенью грядки можно оживить без удобрений: эти три сидерата творят чудеса с почвой

Пустая стена крадёт уют кухни: вот что сделает интерьер законченным

2:02
Недвижимость

Пустая стена на кухне может казаться мелочью, но именно она способна задать настроение всему интерьеру. Как превратить обычную поверхность в выразительный акцент?

Декор стены кухни
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Декор стены кухни

Главное правило

Украшения должны быть не только красивыми, но и удобными. На кухне ценится практичность: декор не должен мешать готовке и перемещению.

Что стоит учитывать

  • Размер кухни: в маленьком помещении лучше компактные решения — постеры, мини-кашпо, аккуратные тарелки. В просторной — смело используйте большое панно или зеркало.
  • Пропорции: узкий постер над широким столом будет смотреться нелепо.
  • Высота: картины, фото и постеры вешают на уровне глаз — так они сразу в фокусе.
  • Рабочая зона: над плитой и мойкой лишний декор не нужен.
  • Композиция: несколько предметов лучше смотрятся вместе — в симметрии или в едином стиле.

Практичные решения

  • Полки: украсят стену и добавят место для посуды, специй и книг.
  • Грифельная доска: напоминания, рецепты или милые рисунки. Можно даже покрасить целую стену грифельной краской.
  • Рейлинги: стильный способ хранить и одновременно декорировать.

Декор с "душой"

  • Фотографии: сделают интерьер личным и уютным.
  • Картины и постеры: классика, которая работает всегда.
  • Растения: венки, гербарии или композиции из мха оживят пространство.
  • Макраме или ковер: подчеркнут стиль бохо или добавят тепла минималистичной кухне.
  • Клипборды: на зажимы легко менять фото, заметки или рисунки.

Акцентная отделка

Стена может быть не только "полотном для декора", но и украшением сама по себе. Для этого подойдут:

  • Краска в контрастном оттенке или роспись.
  • Моющиеся обои.
  • Декоративные панели.
  • Рейки и молдинги для эффекта глубины.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом
В России ответили на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова
Хотите рост мышц, а получаете усталость? Эти привычки убивают результат тренировок
Ночные кошмары не приходят случайно: эти ошибки расслабления делают сон тревожным
Россия замёрзла в августе: Газпром установил летний рекорд поставок газа
Хотите ядреные огурчики с настоящим хрустом? Добавьте в банку один неожиданный лист
Мадонна отмечает день рождения дочерей-близняшек: что скрывают кадры с праздника
Эти растения высасывают остатки жизни из земли после помидоров — и превращают грядку в пустыню
Холодная Луна встречает горячий реактор: космос рискует стать полем ядерных экспериментов
Пустая стена крадёт уют кухни: вот что сделает интерьер законченным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.