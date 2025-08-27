Белый уходит со сцены — свежие тона делают интерьер живым и многослойным

Белый цвет долго считался главным в интерьере: универсальный, нейтральный, подходящий подо всё. Но дизайнеры всё чаще советуют заменить его на более выразительные оттенки. Они такие же практичные, но придают дому характер.
Этот цвет может быть строгим или мягким, холодным или тёплым. Серые стены создают отличную базу: они подчёркивают мебель и декор, а в зависимости от оттенка помогают задать настроение — от спокойного до брутального.
Кремовые и бежевые тона делают пространство уютным и светлым. На таком фоне хорошо смотрится мебель любого стиля, а сам цвет легко сочетается даже с холодными оттенками вроде голубого. Чтобы интерьер не выглядел скучным, можно добавить контрастный чёрный или яркие детали.
Серо-бежевый оттенок выглядит элегантно и при этом ненавязчиво. Он прекрасно работает в интерьерах, где важно создать ощущение уюта и спокойствия. Особенно гармонично смотрится с матовыми поверхностями, растениями и природными текстурами.
Этот цвет освежает комнату так же, как белый, но при этом смотрится интереснее. Мятный подходит для стен, мебели и даже кухни. Легко комбинируется с белым, серым, жёлтым и голубым, добавляя в интерьер прохлады и свежести.
Нежный светлый цвет, близкий к белому. Он отлично сочетается с пастельными оттенками, древесиной и металлом. Благодаря своей универсальности подходит для любого стиля — от кантри до минимализма.
Этот оттенок создаёт лёгкость и простор, при этом позволяет выгодно подчеркнуть яркий декор или мебель. В насыщенном варианте голубой может выступать и как самостоятельный акцент.
Зелёный с золотистым подтоном делает интерьер уютнее и теплее. Его можно использовать и как фоновый цвет, и как акцент: на стене или крупной мебели. Особенно гармонично смотрится рядом с живыми растениями.
Спокойный розовый оттенок подойдёт для любой комнаты: спальни, кухни или ванной. Он создаёт расслабленную атмосферу и прекрасно сочетается с серым и пастельной гаммой.
Белый цвет не уходит из интерьеров, но у него появилось много достойных конкурентов. Эти оттенки сохраняют универсальность, но придают пространству индивидуальность.
