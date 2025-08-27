Белый уходит со сцены — свежие тона делают интерьер живым и многослойным

Белый цвет долго считался главным в интерьере: универсальный, нейтральный, подходящий подо всё. Но дизайнеры всё чаще советуют заменить его на более выразительные оттенки. Они такие же практичные, но придают дому характер.

Серый — всегда уместен

Этот цвет может быть строгим или мягким, холодным или тёплым. Серые стены создают отличную базу: они подчёркивают мебель и декор, а в зависимости от оттенка помогают задать настроение — от спокойного до брутального.

Бежевый — вечная классика

Кремовые и бежевые тона делают пространство уютным и светлым. На таком фоне хорошо смотрится мебель любого стиля, а сам цвет легко сочетается даже с холодными оттенками вроде голубого. Чтобы интерьер не выглядел скучным, можно добавить контрастный чёрный или яркие детали.

Грейдж — современный баланс

Серо-бежевый оттенок выглядит элегантно и при этом ненавязчиво. Он прекрасно работает в интерьерах, где важно создать ощущение уюта и спокойствия. Особенно гармонично смотрится с матовыми поверхностями, растениями и природными текстурами.

Мятный — свежесть и лёгкость

Этот цвет освежает комнату так же, как белый, но при этом смотрится интереснее. Мятный подходит для стен, мебели и даже кухни. Легко комбинируется с белым, серым, жёлтым и голубым, добавляя в интерьер прохлады и свежести.

Яичная скорлупа — деликатный тон

Нежный светлый цвет, близкий к белому. Он отлично сочетается с пастельными оттенками, древесиной и металлом. Благодаря своей универсальности подходит для любого стиля — от кантри до минимализма.

Бледно-голубой — мягкая альтернатива белому

Этот оттенок создаёт лёгкость и простор, при этом позволяет выгодно подчеркнуть яркий декор или мебель. В насыщенном варианте голубой может выступать и как самостоятельный акцент.

Оливковый — природное тепло

Зелёный с золотистым подтоном делает интерьер уютнее и теплее. Его можно использовать и как фоновый цвет, и как акцент: на стене или крупной мебели. Особенно гармонично смотрится рядом с живыми растениями.

Приглушённый розовый — нежность в интерьере

Спокойный розовый оттенок подойдёт для любой комнаты: спальни, кухни или ванной. Он создаёт расслабленную атмосферу и прекрасно сочетается с серым и пастельной гаммой.

Белый цвет не уходит из интерьеров, но у него появилось много достойных конкурентов. Эти оттенки сохраняют универсальность, но придают пространству индивидуальность.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

