Цвет стен управляет настроением и пространством: как подобрать обои для каждой комнаты

2:50
Недвижимость

Цвет обоев способен менять настроение, расширять или сужать пространство и даже создавать иллюзию тепла или прохлады. Если подойти к выбору с умом, интерьер квартиры заиграет по-новому.

Спальня с голубыми обоями alt
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спальня с голубыми обоями alt

Что учитывать в первую очередь

Обои нельзя подбирать "на глаз". Для каждой комнаты есть свои правила:

  • светлое расширяет, тёмное сужает;
  • крупный рисунок делает помещение меньше, мелкий — просторнее;
  • вертикаль поднимает потолок, горизонталь расширяет стены;
  • тёплые оттенки дарят уют, холодные создают ощущение воздуха и простора.

Секреты удачного сочетания

Интерьер держится на гармонии поверхностей. Обои должны "дружить" с полом, дверями, мебелью и даже кухонным фартуком. Универсальный приём — нейтральные стены и яркие акценты в деталях.

Подбор по стилю

  • Минимализм любит однотонные светлые полотна.
  • Прованс невозможен без цветочков в духе деревенского текстиля.
  • Неоклассика ценит строгую полоску и флористику в спокойных тонах.
  • Классика допускает и фактурные ткани, и пёстрые панно.
  • Скандинавский стиль чаще выбирает белые стены или обои под покраску.

Как сочетать два цвета обоев

Дизайнеры советуют не бояться комбинаций. Светлая стена способна "отодвинуть" пространство, тёмная — приблизить. Яркое панно легко заменит картину или постер. Главное правило — цвета должны совпадать по температуре и перекликаться в деталях.

Для спальни и детской

Тут особенно важна атмосфера отдыха. Лучшие решения — пастель: нежный голубой, зелёный, розовый, молочные оттенки. А вот от чёрного, алого и кислотных тонов лучше отказаться.

Решения для кухни

Главное — практичность. Моющиеся обои, устойчивые к царапинам и влаге.

  • Для "рабочей" кухни — холодные оттенки, создающие свежесть.
  • Для семейных ужинов — тёплая палитра, стимулирующая аппетит.

Прихожая: встречаем гостей правильно

Если холл маленький и без окон — выбирайте белый или кремовый фон. В просторных прихожих можно сделать акцентную стену напротив двери, чтобы сразу создать эффект "вау".

Тренды и антитренды

Сегодня в моде тропические мотивы, текстурные материалы и монохромные интерьеры. А вот фотообои с экзотическими пейзажами давно ушли в прошлое.

Главное правило

Следите за трендами, но не забывайте: обои должны радовать именно вас. Дом — это отражение личности, а не картинка из каталога.

Уточнения

Фотообо́и - обои с нанесённым на них изображением. Состоят из частей (количество частей зависит от размера). Изображение наносится при помощи широкоформатных принтеров (плоттер) или офсетной печати.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
