Цвет стен управляет настроением и пространством: как подобрать обои для каждой комнаты

Цвет обоев способен менять настроение, расширять или сужать пространство и даже создавать иллюзию тепла или прохлады. Если подойти к выбору с умом, интерьер квартиры заиграет по-новому.
Обои нельзя подбирать "на глаз". Для каждой комнаты есть свои правила:
Интерьер держится на гармонии поверхностей. Обои должны "дружить" с полом, дверями, мебелью и даже кухонным фартуком. Универсальный приём — нейтральные стены и яркие акценты в деталях.
Дизайнеры советуют не бояться комбинаций. Светлая стена способна "отодвинуть" пространство, тёмная — приблизить. Яркое панно легко заменит картину или постер. Главное правило — цвета должны совпадать по температуре и перекликаться в деталях.
Тут особенно важна атмосфера отдыха. Лучшие решения — пастель: нежный голубой, зелёный, розовый, молочные оттенки. А вот от чёрного, алого и кислотных тонов лучше отказаться.
Главное — практичность. Моющиеся обои, устойчивые к царапинам и влаге.
Если холл маленький и без окон — выбирайте белый или кремовый фон. В просторных прихожих можно сделать акцентную стену напротив двери, чтобы сразу создать эффект "вау".
Сегодня в моде тропические мотивы, текстурные материалы и монохромные интерьеры. А вот фотообои с экзотическими пейзажами давно ушли в прошлое.
Следите за трендами, но не забывайте: обои должны радовать именно вас. Дом — это отражение личности, а не картинка из каталога.
Фотообо́и - обои с нанесённым на них изображением. Состоят из частей (количество частей зависит от размера). Изображение наносится при помощи широкоформатных принтеров (плоттер) или офсетной печати.
