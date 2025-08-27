Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера
Continental заявляет: шина UltraContact NXT — экологичная и безопасная, как никогда
Наклейка на стекле может стоить свободы: за эти надписи реально получить дело
Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев
Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти
Красивые снаружи, трухлявые внутри: от каких машин лучше держаться подальше
Врачи возвращаются в больницы: частным клиникам поставили жёсткий барьер
Поглощение гипермаркетов: Лента делает ход конём
Как продлить лето всего за пару часов от Афин: пять островов Греции для идеального завершения лета

Палитры, выдержавшие проверку временем: эти цветовые комбинации легко внедрить в любой интерьер

2:25
Недвижимость

Хотите интерьер, который никогда не выйдет из моды? Всё просто — достаточно выбрать правильное сочетание оттенков. Есть несколько проверенных комбинаций, которые выглядят стильно и гармонично в любом доме.

Универсальные цветовые схемы интерьера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)\
Универсальные цветовые схемы интерьера

Ахроматическая база: черный, белый и серый

Эта палитра никогда не подведёт. Белый и серый создают основу, а чёрный добавляет глубину и акценты. Чтобы избежать "стерильности", используйте дерево, мягкие ткани, добавьте пару цветных деталей и больше естественного света.

Классика контрастов: зелёный и розовый

Сочетание нежности и энергии. Фисташковый с персиковым даст лёгкость, а изумрудный с пыльной розой — благородство и уют. Главное — подбирать оттенки одной цветовой температуры.

Тёплый уют: коричневый, бежевый и терракотовый

Идеальный выбор для северных окон и дождливого климата. Бежевый и коричневый станут базой, а терракота — выразительным акцентом.

Морской бриз: бежевый и голубой

Эта комбинация напоминает пляж: песок, небо и вода. В зависимости от пропорций интерьер может быть более тёплым или прохладным. Отлично дополняется белым и светло-серым.

Мужской стиль: коричневый и серый

Строго, стильно и минималистично. Но чтобы интерьер не выглядел мрачным, добавьте активные фактуры и хорошее освещение.

Солнечная энергия: синий и жёлтый

Яркая и динамичная пара. Её используют как акцент на нейтральном фоне или создают смелую стену в глубоких синих тонах, оживляя жёлтым.

Графика и баланс: белый, чёрный и красный

Сочетание выглядит смело, но не перегружает. Используйте принцип 60/30/10: белый — основа, чёрный и красный — акценты.

Современный тренд: бирюзовый, серый и бледно-коричневый

Сдержанно, но свежо. Подходит тем, кто устал от стандартных бежевых и зелёных. Приглушённый бирюзовый сегодня на пике моды.

Неожиданный фаворит: фиолетовый и серый

Фиолетовый часто недооценивают. Но в паре с элегантным серым он раскрывается по-новому: получается стильный и глубокий интерьер без намёка на хандру.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая
Авто
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Последние материалы
Врачи возвращаются в больницы: частным клиникам поставили жёсткий барьер
Поглощение гипермаркетов: Лента делает ход конём
Как продлить лето всего за пару часов от Афин: пять островов Греции для идеального завершения лета
Впервые за 60 лет: в США выявлен редкий случай заражения плотоядным паразитом
Сати Казанова показала, как соединяется с инопланетной энергией в своей секте
Хрустящая корочка и нежный вкус: гратен из цуккини понравится всей семье, включая детей
Детство на паузе: 12-летний школьник из США готовится побить рекорды пауэрлифтинга
Розовый цвет снимает стресс? Как подобрать правильный оттенок для кухни, спальни и ванной
При повторяющемся онемении рук следует обратиться к неврологу, предупреждают врачи
Красота снаружи и изъяны внутри: в чём главный минус китайских автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.