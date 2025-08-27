Розовый цвет снимает стресс? Как подобрать правильный оттенок для кухни, спальни и ванной

Многие до сих пор считают розовый оттенком "детской комнаты" или слишком яркой фуксией. Но на самом деле этот цвет куда более сложный и многогранный. Он умеет быть нежным и элегантным, романтичным или даже строгим — всё зависит от того, как и с чем его сочетать.
Розовый связан с ассоциациями нежности, спокойствия и защищённости. Поэтому он так органично смотрится:
Есть и физиологический эффект: мягкие оттенки розового способны расслаблять и снимать стресс.
Этот цвет легко вписывается в разные направления — от неоклассики и ретро до контемпорари и эклектики. Исключение лишь хай-тек и брутальный лофт, где он выглядит чужеродно.
Чтобы сохранить гармонию, подбирайте компаньонов по температуре. В северных комнатах лучше использовать тёплые тона, в южных — более прохладные.
Тёплые розоватые тона создают уют и стимулируют аппетит. Можно сочетать с серым или чёрным для более строгого эффекта.
Здесь уместны смелые комбинации: мятный, синий, оранжевый, жёлтый. А если хочется классики — выбирайте персиковый или пудровый для акцентов.
Розовый помогает расслабиться. Для универсальной палитры подойдут припылённые тона в сочетании с серым или коричневым.
Жизнерадостные лососевые и пудровые оттенки подходят и для девочек, и для мальчиков, особенно если грамотно распределить цвета между акцентами и фоном.
Экспериментируйте: от нежной пастели до ярких дуэтов вроде лилового с изумрудным.
Розовый — это не только про "девчачий интерьер". Он может быть сдержанным и универсальным, если правильно подобрать оттенки и компаньоны.
Будуа́р (фр. boudoir (от bouder "дуться")) — комната, принадлежащая женщине: ванная, гардероб, кухня и/или спальня.
