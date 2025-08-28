Прищепки против жары: гениальный лайфхак охладит ваш дом бесплатно

С приходом жары в ряд регионов многие жители столкнулись с необходимостью охлаждать свои жилища без больших затрат на электроэнергию. Одним из самых эффективных и экономичных решений оказался неожиданный метод с использованием обычных бельевых прищепок.
Прищепки крепятся к верхней части штор, полностью перекрывая пространство между тканью и карнизом. Это предотвращает проникновение горячего воздуха через щели и создает дополнительный барьер для тепла. Метод позволяет снизить температуру в помещении на 2-4 градуса без использования энергии, сообщает mariefrance.fr.
Метод основан на простом физическом принципе — создании барьера для горячего воздуха. Прищепки блокируют циркуляцию нагретых масс между окном и шторами, что значительно снижает теплоприток в помещение.
Этот способ особенно актуален в условиях роста цен на электроэнергию. Он не требует никаких затрат на оборудование и может использоваться с уже имеющимися домашними аксессуарами.
Для жителей регионов с жарким климатом такой простой метод может стать настоящим спасением, позволяя сохранить комфортную температуру без использования энергоемких кондиционеров.
Прищепка — специальный вид зажима, предназначенный для крепления одежды к бельевой верёвке на время просушки после стирки.
