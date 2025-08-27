Напор воды стал слабым? Узнайте, как почистить душевую лейку и вернуть мощный поток за пару минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Даже если вода проходит через фильтры, в ней остаются минеральные соли. Они оседают в отверстиях лейки, со временем уменьшая напор воды и портя внешний вид металла или пластика. В условиях влажности и тепла насадка становится благоприятной средой для развития бактерий и плесени. Поэтому регулярная чистка — не вопрос эстетики, а забота о гигиене и здоровье.

Чистка душевой насадки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка душевой насадки

Как часто проводить очистку

Оптимально — раз в 1-2 месяца, особенно если в регионе жёсткая вода. Но если появились белые отложения, неприятный запах или струи воды стали слабыми и неровными, пора чистить немедленно.

Метод с уксусом

Уксус — самый доступный и эффективный способ избавиться от налёта.

Что понадобится:

  • 1 стакан 6-9% белого уксуса,
  • прочный пакет,
  • резинка или верёвка,
  • зубочистка или тонкая спица,
  • старая зубная щётка.

Порядок действий:

  • Наполните пакет наполовину уксусом.
  • Наденьте его на лейку так, чтобы она полностью погрузилась в жидкость.
  • Закрепите пакет резинкой и оставьте на 2-6 часов (при сильном налёте — на ночь).
  • Снимите пакет, включите горячую воду на 1-2 минуты.
  • При необходимости прочистите отверстия зубочисткой или щёткой с содой.
  • Отполируйте поверхность сухой тканью.

Если насадка съёмная, её проще замочить в миске с уксусом.

Лимонный сок как альтернатива

  • Лимонный сок действует аналогично уксусу и к тому же придаёт поверхности свежий аромат. Из него можно сделать густую пасту: смешать сок с содой и солью. Получившейся смесью при помощи зубной щётки нужно обработать поверхность и внутреннюю часть насадки, оставить на 15-20 минут, затем смыть горячей водой.

Чистка фильтрующей сетки

Если после обработки струи всё ещё слабые, значит, забилась фильтрующая сетка. Она есть не во всех насадках, но если присутствует:

  • Открутите лейку гаечным ключом или плоскогубцами.
  • Достаньте сетку, замочите её в уксусе или растворе лимонной кислоты.
  • Очистите зубной щёткой и верните на место.

При серьёзных повреждениях сетку лучше заменить.

Регулярный уход

  • Раз в неделю опрыскивайте насадку смесью уксуса и воды (1:1).
  • После каждого душа включайте вытяжку или проветривайте ванную, чтобы уменьшить влажность.
  • Используйте металлические насадки — на пластике налёт и плесень появляются быстрее.
  • В регионах с жёсткой водой установите дополнительный фильтр — это продлит срок службы не только насадки, но и всей сантехники.

Важные предостережения

  • Не используйте отбеливатель — он может повредить покрытие и оставить разводы.
  • Для резиновых насадок используйте мягкую очистку: уксус, лимон или соду.
  • Тропический душ чистится теми же методами, что и обычный, только требует больше времени из-за большого диаметра.

Регулярная чистка душевой насадки — это простая привычка, которая продлит срок службы сантехники и сделает водные процедуры гораздо более комфортными.

Уточнения

Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
