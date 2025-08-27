Напор воды стал слабым? Узнайте, как почистить душевую лейку и вернуть мощный поток за пару минут

Даже если вода проходит через фильтры, в ней остаются минеральные соли. Они оседают в отверстиях лейки, со временем уменьшая напор воды и портя внешний вид металла или пластика. В условиях влажности и тепла насадка становится благоприятной средой для развития бактерий и плесени. Поэтому регулярная чистка — не вопрос эстетики, а забота о гигиене и здоровье.

Как часто проводить очистку

Оптимально — раз в 1-2 месяца, особенно если в регионе жёсткая вода. Но если появились белые отложения, неприятный запах или струи воды стали слабыми и неровными, пора чистить немедленно.

Метод с уксусом

Уксус — самый доступный и эффективный способ избавиться от налёта.

Что понадобится:

1 стакан 6-9% белого уксуса,

прочный пакет,

резинка или верёвка,

зубочистка или тонкая спица,

старая зубная щётка.

Порядок действий:

Наполните пакет наполовину уксусом.

Наденьте его на лейку так, чтобы она полностью погрузилась в жидкость.

Закрепите пакет резинкой и оставьте на 2-6 часов (при сильном налёте — на ночь).

Снимите пакет, включите горячую воду на 1-2 минуты.

При необходимости прочистите отверстия зубочисткой или щёткой с содой.

Отполируйте поверхность сухой тканью.

Если насадка съёмная, её проще замочить в миске с уксусом.

Лимонный сок как альтернатива

Лимонный сок действует аналогично уксусу и к тому же придаёт поверхности свежий аромат. Из него можно сделать густую пасту: смешать сок с содой и солью. Получившейся смесью при помощи зубной щётки нужно обработать поверхность и внутреннюю часть насадки, оставить на 15-20 минут, затем смыть горячей водой.

Чистка фильтрующей сетки

Если после обработки струи всё ещё слабые, значит, забилась фильтрующая сетка. Она есть не во всех насадках, но если присутствует:

Открутите лейку гаечным ключом или плоскогубцами.

Достаньте сетку, замочите её в уксусе или растворе лимонной кислоты.

Очистите зубной щёткой и верните на место.

При серьёзных повреждениях сетку лучше заменить.

Регулярный уход

Раз в неделю опрыскивайте насадку смесью уксуса и воды (1:1).

После каждого душа включайте вытяжку или проветривайте ванную, чтобы уменьшить влажность.

Используйте металлические насадки — на пластике налёт и плесень появляются быстрее.

В регионах с жёсткой водой установите дополнительный фильтр — это продлит срок службы не только насадки, но и всей сантехники.

Важные предостережения

Не используйте отбеливатель — он может повредить покрытие и оставить разводы.

Для резиновых насадок используйте мягкую очистку: уксус, лимон или соду.

Тропический душ чистится теми же методами, что и обычный, только требует больше времени из-за большого диаметра.

Регулярная чистка душевой насадки — это простая привычка, которая продлит срок службы сантехники и сделает водные процедуры гораздо более комфортными.

