Напор воды стал слабым? Узнайте, как почистить душевую лейку и вернуть мощный поток за пару минут

Даже если вода проходит через фильтры, в ней остаются минеральные соли. Они оседают в отверстиях лейки, со временем уменьшая напор воды и портя внешний вид металла или пластика. В условиях влажности и тепла насадка становится благоприятной средой для развития бактерий и плесени. Поэтому регулярная чистка — не вопрос эстетики, а забота о гигиене и здоровье.
Чистка душевой насадки
Как часто проводить очистку
Оптимально — раз в 1-2 месяца, особенно если в регионе жёсткая вода. Но если появились белые отложения, неприятный запах или струи воды стали слабыми и неровными, пора чистить немедленно.
Метод с уксусом
Уксус — самый доступный и эффективный способ избавиться от налёта.
Что понадобится:
1 стакан 6-9% белого уксуса,
прочный пакет,
резинка или верёвка,
зубочистка или тонкая спица,
старая зубная щётка.
Порядок действий:
Наполните пакет наполовину уксусом.
Наденьте его на лейку так, чтобы она полностью погрузилась в жидкость.
Закрепите пакет резинкой и оставьте на 2-6 часов (при сильном налёте — на ночь).
Снимите пакет, включите горячую воду на 1-2 минуты.
При необходимости прочистите отверстия зубочисткой или щёткой с содой.
Отполируйте поверхность сухой тканью.
Если насадка съёмная, её проще замочить в миске с уксусом.
Лимонный сок как альтернатива
Лимонный сок действует аналогично уксусу и к тому же придаёт поверхности свежий аромат. Из него можно сделать густую пасту: смешать сок с содой и солью. Получившейся смесью при помощи зубной щётки нужно обработать поверхность и внутреннюю часть насадки, оставить на 15-20 минут, затем смыть горячей водой.
Чистка фильтрующей сетки
Если после обработки струи всё ещё слабые, значит, забилась фильтрующая сетка. Она есть не во всех насадках, но если присутствует:
Открутите лейку гаечным ключом или плоскогубцами.
Достаньте сетку, замочите её в уксусе или растворе лимонной кислоты.
Очистите зубной щёткой и верните на место.
При серьёзных повреждениях сетку лучше заменить.
Регулярный уход
Раз в неделю опрыскивайте насадку смесью уксуса и воды (1:1).
После каждого душа включайте вытяжку или проветривайте ванную, чтобы уменьшить влажность.
Используйте металлические насадки — на пластике налёт и плесень появляются быстрее.
В регионах с жёсткой водой установите дополнительный фильтр — это продлит срок службы не только насадки, но и всей сантехники.
Важные предостережения
Не используйте отбеливатель — он может повредить покрытие и оставить разводы.
Для резиновых насадок используйте мягкую очистку: уксус, лимон или соду.
Тропический душ чистится теми же методами, что и обычный, только требует больше времени из-за большого диаметра.
Регулярная чистка душевой насадки — это простая привычка, которая продлит срок службы сантехники и сделает водные процедуры гораздо более комфортными.
