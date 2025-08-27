Грязные кухонные полотенца больше не проблема: простой приём вернёт им белизну и приятный аромат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Кухонные полотенца ежедневно сталкиваются с жиром, влагой, пятнами от еды и напитков. Неудивительно, что они быстро теряют свежесть и впитывают неприятные запахи. Простая стирка порошком часто не справляется: ткань остаётся серой, а запахи возвращаются после высыхания. Чтобы сделать полотенца по-настоящему чистыми и благоухающими, стоит использовать дополнительные средства, которые есть в каждом доме.

Кухонные полотенца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные полотенца

Уксус — универсальное средство против запаха

Белый уксус эффективно нейтрализует даже стойкие запахи и уничтожает бактерии.

  • С уксусом и кипятком: вскипятите воду, добавьте стакан 9%-ного уксуса, положите полотенца и прокипятите их 15 минут. Такой способ помогает избавиться от плесени и застарелых запахов.
  • В стиральной машине: добавьте чашку уксуса в отсек для кондиционера или для предварительной стирки. Главное — не смешивать его с порошком.

Сода — поглотитель запахов

Пищевая сода отлично нейтрализует неприятные ароматы, но её стоит использовать вместе с моющими средствами.

  • Добавьте полстакана соды к порошку при стирке.
  • Для усиленного эффекта используйте её после уксуса: сначала постирайте с уксусом, а затем запустите новый цикл с содой.

Жидкость для мытья посуды — против жира

Кухонные полотенца часто страдают именно от жирных пятен. С ними лучше всего справляется обычное средство для мытья посуды.

  • Растворите ложку моющего средства в горячей воде, добавьте полстакана уксуса и замочите полотенца на 10-15 минут.
  • После этого стирайте их в машине как обычно.

Лимонный сок — натуральный отбеливатель

Лимонный сок способен разрушать пятна жира и придавать полотенцам лёгкий аромат свежести.

  • При стирке добавьте полстакана лимонного сока в отсек к порошку.
  • Для отбеливания замочите полотенца в смеси: 5 литров воды + 50 мл перекиси водорода + 50 г лимонной кислоты.

Замачивание с бурой и кальцинированной содой

Метод "laundry stripping" помогает вернуть полотенцам первозданную чистоту.

  • В горячую ванну добавьте: 1/4 стакана буры, 1/4 стакана кальцинированной соды и 1/2 стакана порошка.
  • Замочите полотенца на 4-5 часов, затем постирайте без порошка.
    Такой способ удаляет старый жир, остатки моющих средств и запах жёсткой воды.

Чем ароматизировать полотенца

Кондиционер для белья использовать нежелательно — он снижает впитывающую способность ткани. Заменить его можно так:

  • добавьте 10-15 капель водорастворимого эфирного масла (лаванда, эвкалипт, мята) в отсек для кондиционера;
  • храните полотенца рядом с саше из душистых трав.

Эти простые компоненты помогут справиться с жиром, бактериями и неприятными запахами, а ароматизировать текстиль можно эфирными маслами и натуральными травами.

Уточнения

Полоте́нце - изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
