Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Валерий Леонтьев шиканул в Казани, оставив в Татарстане кругленькую сумму
Брюки оживают только с этой обувью: секрет, который скрывали стилисты
Особняк, подаренный на свадьбу дочери купца, стал одним из самых загадочных домов Казани
Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30
Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников
Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца
Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO
Пушистый троянский конь: какие опасности скрывает уличный котенок для всей семьи

Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют

2:48
Недвижимость

Яйца остаются одним из самых универсальных продуктов: они подходят и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто предпочитает сытные завтраки. В них содержится не только легкоусвояемый белок, но и минералы, необходимые для работы организма. Одним из ключевых элементов является хром — он регулирует обмен веществ, помогает контролировать аппетит и снижает тягу к сладкому. Поэтому включение яиц в ежедневный рацион — простой способ поддерживать метаболическое здоровье.

Яйца
Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яйца

Диетические или столовые

В магазинах можно встретить два основных типа яиц: "Д" и "С".

  • Категория "Д" (диетические): такие яйца поступают на прилавки в течение суток после того, как их снесла курица. Их ценность максимальна в первые несколько дней, а вкус особенно яркий. Для тех, кто ищет максимально свежий продукт, это лучший вариант.
  • Категория "С" (столовые): они встречаются чаще и имеют разную градацию — от "С0" до "С2". При этом качество зависит не только от размера.

Почему стоит обратить внимание на С2

Многие покупатели выбирают крупные яйца "С0", полагая, что чем больше, тем лучше. Однако врачи и нутрициологи советуют присмотреться к категории "С2". Эти яйца обычно несут молодые куры, и в них содержится меньше остаточных следов антибиотиков и стимуляторов роста, которые нередко используют на птицефабриках. Да, "С2" меньше по размеру и в них чуть меньше белка, но с точки зрения натуральности они предпочтительнее.

Как определить качество прямо в магазине

Помимо маркировки, полезно учитывать ещё несколько признаков:

  • Срок годности: убедитесь, что дата упаковки свежая. Яйца "Д" должны храниться не более недели, "С" — до 25 дней.
  • Чистая скорлупа: следы грязи могут указывать на плохие условия хранения или транспортировки.
  • Целостность: даже мелкие трещины сокращают срок годности и увеличивают риск заражения бактериями.

Домашние способы проверки

Если сомневаетесь в свежести, можно проверить яйцо дома:

  • опустите его в воду — свежее утонет, старое всплывёт;
  • при встряхивании у свежего яйца звук практически не слышен, у несвежего — ощущается плеск.

Выбирая яйца, не стоит ориентироваться только на размер или цену. Обратите внимание на маркировку: диетические "Д" — самые свежие, а столовые "С2" — более безопасные по составу. А ещё лучше комбинировать разные категории, чтобы рацион был максимально разнообразным и полезным.

Уточнения

Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Домашние животные
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг
Оптимисты одинаково смотрят на мир: вот как это объясняет наука
Деревья в стрессе: вот почему осенью листья стали желтеть быстрее обычного
Уйдёт эпоха? Алла Пугачёва может потерять имя
Германия ради Украины отказалась от социалки для своих граждан
Айтишник жестоко отомстил работодателю за сокращение в компании
Судья Рита Лин приняла дело против Tesla и Маска
Как правильно пить чай с мёдом, чтобы он оставался полезным
Лучшие менеджеры Русской Медиагруппы выступили на форуме Территория будущего. Москва 2030
Секрет, о котором молчит индустрия: ресницы утолщаются не от бренда, а от ритуала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.