Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют

Яйца остаются одним из самых универсальных продуктов: они подходят и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто предпочитает сытные завтраки. В них содержится не только легкоусвояемый белок, но и минералы, необходимые для работы организма. Одним из ключевых элементов является хром — он регулирует обмен веществ, помогает контролировать аппетит и снижает тягу к сладкому. Поэтому включение яиц в ежедневный рацион — простой способ поддерживать метаболическое здоровье.

Диетические или столовые

В магазинах можно встретить два основных типа яиц: "Д" и "С".

Категория "Д" (диетические): такие яйца поступают на прилавки в течение суток после того, как их снесла курица. Их ценность максимальна в первые несколько дней, а вкус особенно яркий. Для тех, кто ищет максимально свежий продукт, это лучший вариант.

они встречаются чаще и имеют разную градацию — от "С0" до "С2". При этом качество зависит не только от размера.

Почему стоит обратить внимание на С2

Многие покупатели выбирают крупные яйца "С0", полагая, что чем больше, тем лучше. Однако врачи и нутрициологи советуют присмотреться к категории "С2". Эти яйца обычно несут молодые куры, и в них содержится меньше остаточных следов антибиотиков и стимуляторов роста, которые нередко используют на птицефабриках. Да, "С2" меньше по размеру и в них чуть меньше белка, но с точки зрения натуральности они предпочтительнее.

Как определить качество прямо в магазине

Помимо маркировки, полезно учитывать ещё несколько признаков:

Срок годности: убедитесь, что дата упаковки свежая. Яйца "Д" должны храниться не более недели, "С" — до 25 дней.

следы грязи могут указывать на плохие условия хранения или транспортировки.

следы грязи могут указывать на плохие условия хранения или транспортировки. Целостность: даже мелкие трещины сокращают срок годности и увеличивают риск заражения бактериями.

Домашние способы проверки

Если сомневаетесь в свежести, можно проверить яйцо дома:

опустите его в воду — свежее утонет, старое всплывёт;

при встряхивании у свежего яйца звук практически не слышен, у несвежего — ощущается плеск.

Выбирая яйца, не стоит ориентироваться только на размер или цену. Обратите внимание на маркировку: диетические "Д" — самые свежие, а столовые "С2" — более безопасные по составу. А ещё лучше комбинировать разные категории, чтобы рацион был максимально разнообразным и полезным.

