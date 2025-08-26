Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют

Яйца остаются одним из самых универсальных продуктов: они подходят и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто предпочитает сытные завтраки. В них содержится не только легкоусвояемый белок, но и минералы, необходимые для работы организма. Одним из ключевых элементов является хром — он регулирует обмен веществ, помогает контролировать аппетит и снижает тягу к сладкому. Поэтому включение яиц в ежедневный рацион — простой способ поддерживать метаболическое здоровье.
В магазинах можно встретить два основных типа яиц: "Д" и "С".
Многие покупатели выбирают крупные яйца "С0", полагая, что чем больше, тем лучше. Однако врачи и нутрициологи советуют присмотреться к категории "С2". Эти яйца обычно несут молодые куры, и в них содержится меньше остаточных следов антибиотиков и стимуляторов роста, которые нередко используют на птицефабриках. Да, "С2" меньше по размеру и в них чуть меньше белка, но с точки зрения натуральности они предпочтительнее.
Помимо маркировки, полезно учитывать ещё несколько признаков:
Если сомневаетесь в свежести, можно проверить яйцо дома:
Выбирая яйца, не стоит ориентироваться только на размер или цену. Обратите внимание на маркировку: диетические "Д" — самые свежие, а столовые "С2" — более безопасные по составу. А ещё лучше комбинировать разные категории, чтобы рацион был максимально разнообразным и полезным.
