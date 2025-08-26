Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:55
Недвижимость

Правительство готовит меры, которые позволят россиянам покупать участки под индивидуальное строительство дешевле. Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Росреестра Олег Скуфинский обсудили систему вовлечения в оборот заброшенных и неиспользуемых земель. Такие участки будут выставляться на электронные торги.

Экологичный дом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экологичный дом

Главный плюс для покупателей — цена. Муниципалитеты продают землю дешевле, чем частные лица на вторичном рынке. Кроме того, местные администрации обязаны предварительно привести документы в порядок и закрыть все задолженности, что снижает риски для покупателей.

Электронные аукционы вместо похода в администрацию

Раньше участие в торгах требовало личного присутствия и бумажной волокиты. Сегодня процесс полностью переведён в цифровой формат. Электронные аукционы позволяют подать заявку и оформить документы за считанные минуты. Это ускоряет сделки и минимизирует коррупционные риски.

"Раньше человеку нужно было ехать в муниципалитет и участвовать в аукционе лично. Сегодня практически все торги проходят в электронном виде", — подчеркнул глава Росреестра Олег Скуфинский.

Какие изменения вступают в силу

С 1 сентября начнёт действовать норма о признаках неиспользования земельных участков в населённых пунктах и СНТ. Это значит, что муниципалитеты смогут выявлять пустующие земли и вовлекать их в оборот.
Кроме того, совместно с регионами готовится законопроект, упрощающий оформление имущества общего пользования в садовых товариществах. Это нужно для того, чтобы ускорить проведение газификации.

Новая платформа для планирования

Отдельное внимание уделено Национальной системе пространственных данных (НСПД). Это цифровая база, объединяющая сведения более чем из 70 ведомств. Она позволяет в режиме онлайн получить информацию об участке, его ограничениях и перспективах развития.
Сейчас в системе работают два ключевых сервиса:

  • "Градостроительная проработка онлайн" - даёт сведения о возможностях застройки за несколько минут;
  • "Земля просто" - помогает выбрать участок, подготовить схему размещения и направить документы в органы власти.

По словам премьера, развитие НСПД должно повысить качество услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации прав, а также помочь планировать инфраструктуру будущих поселков.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что интерес к новым участкам будет высоким.

"Потенциально эти земли интересны для тех, кто хочет построить дом. Муниципалитеты продают их дешевле, чем физлица, и заранее приводят в порядок документы", — пояснил эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Президент Федерации индивидуального жилищного строительства Рамиль Усманов добавил, что участие в торгах будут принимать и строительные компании, и частные лица. Но по большинству участков вопросы с коммуникациями придётся решать уже новым владельцам.

"При планировании коттеджных поселков важно учитывать доступность медпунктов, школ, транспортную сеть. НСПД позволяет оценить все эти факторы до начала строительства", — подчеркнул Усманов.

Что это значит для россиян

Новые правила должны увеличить предложение земли, сократить сроки оформления и упростить процесс покупки. Для частных застройщиков это шанс сэкономить и избежать юридических рисков. Однако многое будет зависеть от работы местных администраций: где-то процесс вовлечения земли уже начался, а где-то только предстоит, сообщает URA. RU.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
