Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать

Правительство готовит меры, которые позволят россиянам покупать участки под индивидуальное строительство дешевле. Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Росреестра Олег Скуфинский обсудили систему вовлечения в оборот заброшенных и неиспользуемых земель. Такие участки будут выставляться на электронные торги.
Главный плюс для покупателей — цена. Муниципалитеты продают землю дешевле, чем частные лица на вторичном рынке. Кроме того, местные администрации обязаны предварительно привести документы в порядок и закрыть все задолженности, что снижает риски для покупателей.
Раньше участие в торгах требовало личного присутствия и бумажной волокиты. Сегодня процесс полностью переведён в цифровой формат. Электронные аукционы позволяют подать заявку и оформить документы за считанные минуты. Это ускоряет сделки и минимизирует коррупционные риски.
"Раньше человеку нужно было ехать в муниципалитет и участвовать в аукционе лично. Сегодня практически все торги проходят в электронном виде", — подчеркнул глава Росреестра Олег Скуфинский.
С 1 сентября начнёт действовать норма о признаках неиспользования земельных участков в населённых пунктах и СНТ. Это значит, что муниципалитеты смогут выявлять пустующие земли и вовлекать их в оборот.
Кроме того, совместно с регионами готовится законопроект, упрощающий оформление имущества общего пользования в садовых товариществах. Это нужно для того, чтобы ускорить проведение газификации.
Отдельное внимание уделено Национальной системе пространственных данных (НСПД). Это цифровая база, объединяющая сведения более чем из 70 ведомств. Она позволяет в режиме онлайн получить информацию об участке, его ограничениях и перспективах развития.
Сейчас в системе работают два ключевых сервиса:
По словам премьера, развитие НСПД должно повысить качество услуг в сфере кадастрового учёта и регистрации прав, а также помочь планировать инфраструктуру будущих поселков.
Эксперты отмечают, что интерес к новым участкам будет высоким.
"Потенциально эти земли интересны для тех, кто хочет построить дом. Муниципалитеты продают их дешевле, чем физлица, и заранее приводят в порядок документы", — пояснил эксперт по недвижимости Олег Бендриков.
Президент Федерации индивидуального жилищного строительства Рамиль Усманов добавил, что участие в торгах будут принимать и строительные компании, и частные лица. Но по большинству участков вопросы с коммуникациями придётся решать уже новым владельцам.
"При планировании коттеджных поселков важно учитывать доступность медпунктов, школ, транспортную сеть. НСПД позволяет оценить все эти факторы до начала строительства", — подчеркнул Усманов.
Новые правила должны увеличить предложение земли, сократить сроки оформления и упростить процесс покупки. Для частных застройщиков это шанс сэкономить и избежать юридических рисков. Однако многое будет зависеть от работы местных администраций: где-то процесс вовлечения земли уже начался, а где-то только предстоит, сообщает URA. RU.
