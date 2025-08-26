Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сломанный телевизор может обернуться выгодой: куда его деть, чтобы не потерять деньги и время

Недвижимость

Отправить телевизор на свалку — самый простой, но и самый неправильный вариант. Внутри техники содержатся металлы и токсичные элементы, которые при попадании на полигон вредят экологии. Кроме того, выброс бытовой техники в обычный контейнер для мусора считается административным нарушением.

Телевизор на улице
Фото: unsplash.com by Frank Okay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телевизор на улице

Если телевизор ещё работает

Старая техника вполне может обрести "вторую жизнь". Даже устаревшая модель будет востребована, если исправна.

  • Продажа: разместите объявление на популярных площадках: Avito, "Юла", социальные сети. Подержанная техника пользуется спросом у студентов, пенсионеров и тех, кто не хочет тратиться на новый телевизор.
  • Дарение: если внешний вид оставляет желать лучшего, можно отдать телевизор бесплатно. Чаще всего такими предложениями интересуются дачники или семьи с ограниченным бюджетом. Главное — заранее уточнить, что самовывоз обязателен.
  • Дачный вариант: даже старенький аппарат на даче будет в радость: можно смотреть новости или фильмы в выходные. Если его украдут или он окончательно сломается, потери не будут значительными.

Когда техника барахлит

Неисправный телевизор тоже можно использовать с пользой.

  • Ремонт: иногда поломка связана с незначительными деталями, и их замена обходится дешевле покупки нового устройства. После ремонта телевизор можно продать дороже или снова использовать.
  • Обмен по акции: магазины бытовой техники нередко проводят программы "Trade-in". Сдав старый прибор, вы получаете скидку на новый телевизор.
  • Продажа на запчасти: мастера по ремонту скупают старую технику ради деталей. Это быстрый способ избавиться от ненужного агрегата и немного заработать.

Утилизация и переработка

Для окончательно сломанных телевизоров существует два пути:

  • Пункты приёма металлолома: в телевизоре есть цветные и чёрные металлы, а также стекло и пластик, которые принимают специализированные предприятия. За утилизацию можно получить деньги, хоть и небольшие.
  • Экоцентры и официальные пункты утилизации: во многих городах действуют программы приёма старой техники. Там телевизор разберут и переработают безопасным способом.

Телевизор как предмет интерьера

Отдельный интерес вызывает винтажная техника. Старые кинескопные телевизоры сегодня активно используют дизайнеры. Их превращают в ретро-детали интерьера или даже в необычные элементы декора — например, в мини-бар или аквариум. Поэтому не спешите списывать устаревшую модель: возможно, она принесёт радость поклонникам стиля ретро.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник - приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
