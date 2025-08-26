Эти коробочки крадут вкус и подбрасывают в тарелку лишний ингредиент

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Они кажутся удобными: лёгкие пластиковые или пенопластовые коробочки, в которых домой привозим ужин. Но безопасно ли хранить еду в таких контейнерах дольше, чем пару дней?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Контейнеры

Как долго можно хранить еду

Одноразовые пищевые контейнеры сделаны для кратковременного использования. Если вы забрали из ресторана еду, остудили её и поставили в холодильник, съесть её стоит в течение 1-2 дней.

Главная проблема начинается тогда, когда в этих коробках пытаются разогревать пищу или использовать их многократно. Под воздействием температуры из пластика могут выделяться соединения, небезопасные для здоровья.

Чем опасны пластиковые контейнеры

При нагреве в микроволновке или мытье в посудомоечной машине пластик выделяет микрочастицы.

Со временем стенки коробок покрываются царапинами и становятся ломкими.

В них выше риск попадания микропластика и химических остатков в продукты.

Золотое правило простое: если контейнер поцарапан, изменил цвет или на нём остался жирный налёт — его место в мусоре.

Из чего делают одноразовые контейнеры

Стекло — полностью безопасно, можно использовать многократно.

Картон и пенопласт — только для одного применения.

Полистирол (PS) — хрупкий и небезопасный, его лучше избегать.

Полипропилен (PP, цифра 5 на донышке) — самый надёжный вариант из пластиков для кратковременного хранения.

А как насчёт супермаркетов

Трей для мяса и готовых блюд из магазинов чаще всего делают из PET или полистирола. Они рассчитаны только на одно использование: такие упаковки быстро трескаются и также могут выделять микропластик.

Какие есть альтернативы

Лучший выход — многоразовые контейнеры. Стеклянные или из нержавеющей стали прослужат годами, сохранят еду безопасной и помогут экономить. Всё больше ресторанов допускают возможность забрать еду в собственной посуде.

Уточнения

Хранение пищевых продуктов осуществляется при помощи холодильников, погребов и различных видов консервирования.

