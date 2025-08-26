Эти коробочки крадут вкус и подбрасывают в тарелку лишний ингредиент

Они кажутся удобными: лёгкие пластиковые или пенопластовые коробочки, в которых домой привозим ужин. Но безопасно ли хранить еду в таких контейнерах дольше, чем пару дней?
Одноразовые пищевые контейнеры сделаны для кратковременного использования. Если вы забрали из ресторана еду, остудили её и поставили в холодильник, съесть её стоит в течение 1-2 дней.
Главная проблема начинается тогда, когда в этих коробках пытаются разогревать пищу или использовать их многократно. Под воздействием температуры из пластика могут выделяться соединения, небезопасные для здоровья.
Золотое правило простое: если контейнер поцарапан, изменил цвет или на нём остался жирный налёт — его место в мусоре.
Трей для мяса и готовых блюд из магазинов чаще всего делают из PET или полистирола. Они рассчитаны только на одно использование: такие упаковки быстро трескаются и также могут выделять микропластик.
Лучший выход — многоразовые контейнеры. Стеклянные или из нержавеющей стали прослужат годами, сохранят еду безопасной и помогут экономить. Всё больше ресторанов допускают возможность забрать еду в собственной посуде.
Хранение пищевых продуктов осуществляется при помощи холодильников, погребов и различных видов консервирования.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.