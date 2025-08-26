Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Многие хозяйки и хозяева пользуются посудомоечной машиной годами, даже не догадываясь, что один важный отсек остаётся пустым. Речь идёт о соли. И это упущение может дорого стоить — и самой технике, и вашим бокалам.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Зачем вообще нужна соль в посудомойке

В каждой современной машине есть система умягчения воды. Она работает только при регулярном добавлении специальной соли. Эти крупные кристаллы на основе хлорида натрия не похожи на обычную поваренную соль — они нужны для того, чтобы смягчать воду и не допускать образования известкового налёта.

Без соли жёсткая вода оставляет следы кальция и магния:

  • на стеклянной посуде появляются мутные разводы;
  • приборы покрываются белёсым налётом;
  • внутри самой машины оседает накипь.

Со временем это снижает эффективность нагревательных элементов, а значит, увеличивает расход энергии и укорачивает жизнь техники.

Последствия "экономии"

Пропуская этот шаг, вы рискуете столкнуться не только с некрасивыми следами на тарелках, но и с дорогим ремонтом. Накипь быстро нарастает на деталях, мешает нормальному току воды и делает стирку посуды менее качественной.

Всегда ли соль обязательна

Да, и чем жёстче вода в вашем регионе, тем нужнее. Если хотите проверить её качество, используйте тест-полоску или просто загляните в квитанцию за воду — там обычно указана степень жёсткости.

Добавление соли — это не маркетинговый трюк, а базовая необходимость. Она защищает технику и позволяет мыть посуду так, чтобы стекло оставалось прозрачным, а приборы блестели, как новые.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
