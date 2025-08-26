Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла

Многие хозяйки и хозяева пользуются посудомоечной машиной годами, даже не догадываясь, что один важный отсек остаётся пустым. Речь идёт о соли. И это упущение может дорого стоить — и самой технике, и вашим бокалам.
В каждой современной машине есть система умягчения воды. Она работает только при регулярном добавлении специальной соли. Эти крупные кристаллы на основе хлорида натрия не похожи на обычную поваренную соль — они нужны для того, чтобы смягчать воду и не допускать образования известкового налёта.
Без соли жёсткая вода оставляет следы кальция и магния:
Со временем это снижает эффективность нагревательных элементов, а значит, увеличивает расход энергии и укорачивает жизнь техники.
Пропуская этот шаг, вы рискуете столкнуться не только с некрасивыми следами на тарелках, но и с дорогим ремонтом. Накипь быстро нарастает на деталях, мешает нормальному току воды и делает стирку посуды менее качественной.
Да, и чем жёстче вода в вашем регионе, тем нужнее. Если хотите проверить её качество, используйте тест-полоску или просто загляните в квитанцию за воду — там обычно указана степень жёсткости.
Добавление соли — это не маркетинговый трюк, а базовая необходимость. Она защищает технику и позволяет мыть посуду так, чтобы стекло оставалось прозрачным, а приборы блестели, как новые.
