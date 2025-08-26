С этим простым советом ваш смартфон будет заряжаться намного быстрее

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Красный индикатор батареи заставляет паниковать? Узнайте, как ускорить зарядку смартфона без покупки дорогих аксессуаров — с помощью простых настроек и привычек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Когда телефон работает, энергия распределяется на фоновые процессы, подключение к сети и работу приложений. Это значительно замедляет зарядку. Простое выключение устройства позволяет направить всю энергию напрямую в аккумулятор. Если вам нужно оставаться на связи, активируйте авиарежим — он отключает Wi-Fi, мобильные данные и Bluetooth, ускоряя зарядку на 25-30%.

Используйте оригинальное зарядное устройство и розетку

Зарядка через USB-порт ноутбука или от старого адаптера может растянуться на часы. Современные смартфоны поддерживают технологию быстрой зарядки, но только с совместимыми зарядными устройствами. Всегда используйте оригинальный блок и подключайте его напрямую к розетке — это гарантирует максимальную скорость и безопасность для аккумулятора.

Следите за температурой телефона

Высокая температура — главный враг быстрой зарядки. Если телефон перегрелся (например, после игр или пребывания на солнце), он может заряжаться в 2 раза медленнее. Перед подключением к сети:

Снимите чехол для улучшения теплоотвода Переместите устройство в прохладное место Избегайте прямых солнечных лучей

То же правило работает и для переохлаждения — зимой дайте телефону согреться до комнатной температуры.

Не используйте телефон во время зарядки

Каждое вклюнение экрана, запуск приложения или игра забирают энергию, которая должна идти на зарядку аккумулятора. Это не только замедляет процесс, но и создает цикличную нагрузку на батарею.

Просто отложите устройство на 20-30 минут — за это время большинство смартфонов заряжаются до 50% при поддержке быстрой зарядки.

Соблюдайте идеальный диапазон заряда

По данным производителей, оптимальный уровень заряда для продления жизни батареи — 20-80%. Постоянная зарядка до 100% снижают емкость аккумулятора и его способность быстро заряжаться.

Старайтесь не оставлять телефон подключенным на всю ночь — современные гаджеты достаточно умны, чтобы остановить зарядку при достижении 100%, но перегрев за ночь все равно вредит батарее.

Уточнения

Смартфо́н — мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

