Плесень бессильна: натуральный способ очистки стен, который обойдётся в 10 раз дешевле отбеливателя

Недвижимость

Плесень на стенах — настоящая чума для жителей старых квартир и новостроек. Она портит внешний вид помещений, вызывает аллергию и источает неприятный затхлый запах. Но не спешите тратить деньги на дорогие химические средства!

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Обычный белый уксус справляется с плесенью эффективнее отбеливателя, не оставляет едкого запаха и безопасен для здоровья.

Почему уксус работает лучше химии?

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает мощным антибактериальным и противогрибковым действием. В отличие от хлора, который лишь поверхностно уничтожает грибок, уксус проникает вглубь материалов и уничтожает споры плесени, предотвращая ее повторное появление.

Это делает его идеальным решением для обработки пористых поверхностей, таких как гипсокартон, дерево или бетон, где химические средства часто оказываются бессильными.

Как использовать уксус против плесени?

Для профилактики и легких случаев разведите уксус с водой в соотношении 1:1, распылите на проблемные зоны — углы, участки за мебелью, оконные рамы — и оставьте на один час. После этого протрите поверхность влажной тряпкой. Для запущенных случаев используйте неразбавленный уксус.

Нанесите его на пораженные участки с помощью пульверизатора, оставьте на два-три часа, затем потрите щеткой и смойте мыльным раствором. Для сложных поверхностей, таких как обои или дерево, нанесите уксус на 10-15 минут, аккуратно очистите мягкой щеткой и просушите поверхность.

Пять причин выбрать уксус

Уксус дешевле специализированных средств — бутылка стоит в пять-десять раз меньше, чем магазинные антигрибковые растворы. Он безопасен для здоровья — не вызывает аллергии и подходит для домов с детьми и животными.

Уксус эффективно уничтожает плесень навсегда, а не маскирует ее, и подходит для любых поверхностей: кафель, обои, дерево, пластик. Кроме того, это экологичное решение — уксус не вредит окружающей среде.

Как предотвратить возвращение плесени?

Регулярно проветривайте помещения, особенно ванную и кухню. Установите осушитель воздуха в комнатах с высокой влажностью. Отодвиньте мебель от стен на 5-10 сантиметров для обеспечения циркуляции воздуха. Обрабатывайте проблемные зоны уксусным раствором раз в месяц для профилактики.

Эти простые шаги помогут сохранить стены сухими и чистыми, предотвращая появление новой плесени.

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
