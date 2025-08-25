Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бенни Бланко продемонстрировал голубику размером с кулак: цена заставила многих задуматься
20 билетов в никуда: Ryanair оставила группу пассажиров в Польше
Плесень бессильна: натуральный способ очистки стен, который обойдётся в 10 раз дешевле отбеливателя
Ржавчина съедает даже элитные автомобили: 5 методов защиты кузова отдалят коррозию на годы
Лаки с биотином признаны эффективным средством против ломкости ногтей
Апатия может быть симптомом депрессии, шизофрении или биполярного расстройства
Секрет долголетия ежевики: простой метод консервации без сахара удивит результатом
Цена велика, но я верен себе: Валерий Леонтьев объяснил свое возвращение
КамАЗ набирает обороты: что заставило компанию отказаться от непопулярного решения

Секрет свежих носков: добавьте этот продукт в барабан и увидите результат

1:23
Недвижимость

Забудьте о дорогих средствах! Обычная поваренная соль справляется с въевшейся грязью, запахом пота и даже возвращает белизну носкам лучше химических препаратов.

Носки
Фото: Pexels by Susanne Jutzeler, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Носки

Носки после активного дня часто сохраняют не только воспоминания, но и стойкие запахи, пятна и серый оттенок. Добавление полстакана соли прямо в барабан стиральной машины решает сразу несколько проблем:

  • Удаляет въевшуюся грязь благодаря абразивным свойствам кристаллов
  • Нейтрализует запахи (особенно после спорта или длительной носки)
  • Сохраняет цвета — цветные носки не линяют, а белые остаются яркими
  • Смягчает воду, делая ткань мягче после стирки

Как использовать соль для максимального эффекта?

Предварительное замачивание. Растворите 2 столовые ложки соли в тазе с теплой водой, замочите носки на 1 час. Это разрыхлит загрязнения.

Добавление в стирку.Насыпьте 1/2 стакана соли прямо в барабан вместе с носками. Не смешивайте с порошком — соль работает как самостоятельное средство.

Ароматизация. Капните 2-3 капли эфирного масла (лаванда, лимон, мята) на соль перед засыпкой — носки приобретут легкий свежий аромат.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена. Парный тканевый предмет одежды, предназначенный для ношения на ногах человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Вы даже не подозреваете: эти 5 предметов заставляют пауков поселиться у вас дома
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Двухголовые змеи появляются из-за генетических мутаций и ошибок развития, говорят ученые
Врачи из Бразилии описали случай патологической щедрости после инсульта
Интернет по талонам? Эксперты рассказали о грядущем контроле над онлайн-контентом
Евротур для любителей пива: Мюнхенский экспресс открывает ворота Октоберфеста
Хотите быстрее накачаться? Дроп-сеты обещают результат, но не без подвоха
Трамп может ввести санкции против чиновников из Евросоюза
Сельдерей-рекордсмен: как получить корнеплод весом больше 1 кг
Секрет свежих носков: добавьте этот продукт в барабан и увидите результат
10 автомобилей, которые не обрушат семейный бюджет даже через годы
Намазка с ветчиной, плавленым сыром, яйцами и солёными огурцами: делимся простым рецептом для вкусного перекуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.