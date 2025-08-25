Секрет свежих носков: добавьте этот продукт в барабан и увидите результат

Забудьте о дорогих средствах! Обычная поваренная соль справляется с въевшейся грязью, запахом пота и даже возвращает белизну носкам лучше химических препаратов.
Носки после активного дня часто сохраняют не только воспоминания, но и стойкие запахи, пятна и серый оттенок. Добавление полстакана соли прямо в барабан стиральной машины решает сразу несколько проблем:
Предварительное замачивание. Растворите 2 столовые ложки соли в тазе с теплой водой, замочите носки на 1 час. Это разрыхлит загрязнения.
Добавление в стирку.Насыпьте 1/2 стакана соли прямо в барабан вместе с носками. Не смешивайте с порошком — соль работает как самостоятельное средство.
Ароматизация. Капните 2-3 капли эфирного масла (лаванда, лимон, мята) на соль перед засыпкой — носки приобретут легкий свежий аромат.
