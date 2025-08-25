Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такой мы её не знали: болезнь Альцгеймера до неузнаваемости изменила Маргариту Терехову
Подарок на совершеннолетие: дочь Борисовой перенесла подтяжку тела и липоструктурирование
Нейроны гипоталамуса предотвращают ночное падение уровня глюкозы — Мичиганский университет
Традиционные ценности на экране: что грозит современным фильмам и что ждёт советские ленты
Огурцы и морковь по-корейски: заготовка для зимы и быстрый вариант
США и ЕС на пороге нового конфликта — виноват закон о цифровых услугах
Кинолог: для коррекции покусывания рук важны строгая команда и последовательность
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Улуру: путешествие, которое обернулось скандалом для блогеров в Австралии

Ваш замок взломают за 3 секунды: это единственный способ защитить себя

2:16
Недвижимость

Новая техника взлома "бампинг" позволяет ворам вскрывать стандартные замки за секунды без шума и повреждений. Узнайте, как обезопасить свой дом от незваных гостей.

Защитный замок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Защитный замок

Бампинг — это метод взлома цилиндровых замков с помощью модифицированного ключа. Вор вставляет в замочную скважину специальный "бамп-ключ", постукивает по нему молотком или отверткой, и замок открывается за 2-3 секунды. После такого взлома не остается следов взлома: дверь выглядит нетронутой, а соседи даже не заподозрят неладное.

Почему обычные замки бесполезны?

95% домов в России и Европе используют цилиндровые замки — именно они уязвимы для бампинга. Проблема в конструкции: когда вы постукиваете по ключу, штифты внутри замка на доли секунды выстраиваются в нужное положение, и механизм подается.

Даже дорогие замки с броненакладками не спасают — если у них стандартный цилиндр, их можно вскрыть этим методом.

Как защититься? 4 рабочих способа

Замки без ключей. Умные замки с отпечатком пальца, кодом или управлением через приложение — лучшая защита. У них нет замочной скважины, а значит, бамп-ключ бесполезен.

Замки с защитой от бампинга. Ищите модели с пометкой "anti-bump" или "защита от вскрытия". Например, замки с нестандартными штифтами (грибовидными или магнитными) или с дополнительным боковым ригелем.

Дополнительная фурнитура. Установите дверные цепи, задвижки или дополнительные ригели — даже если вор откроет замок, он не сможет попасть внутрь.

Системы видеонаблюдения. Камеры с датчиком движения и умный дверной звонок отпугнут большинство воров. Преступники редко идут на риск, если знают, что их лицо записано.

Что проверить прямо сейчас?

  • Посмотрите на свой замок: если у него обычный цилиндр с ключом — вы в зоне риска.
  • Замените замок на модель с защитой от бампинга (стоимость — от 5 000 рублей).
  • Установите хотя бы одну дополнительную задвижку на дверь.

Уточнения

Грабёж (ст 161 Уголовного кодекса России) — открытое хищение чужого имущества.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Вы даже не подозреваете: эти 5 предметов заставляют пауков поселиться у вас дома
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Последние материалы
Подарок на совершеннолетие: дочь Борисовой перенесла подтяжку тела и липоструктурирование
Ваш замок взломают за 3 секунды: это единственный способ защитить себя
Нейроны гипоталамуса предотвращают ночное падение уровня глюкозы — Мичиганский университет
Традиционные ценности на экране: что грозит современным фильмам и что ждёт советские ленты
Огурцы и морковь по-корейски: заготовка для зимы и быстрый вариант
США и ЕС на пороге нового конфликта — виноват закон о цифровых услугах
Кинолог: для коррекции покусывания рук важны строгая команда и последовательность
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Улуру: путешествие, которое обернулось скандалом для блогеров в Австралии
Карпин рассказал о давлении на игроков Динамо в матче с Пари НН
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.