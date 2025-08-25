Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт хрустящих малосольных огурцов с листьями хрена и смородины
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Дизель закипает даже при исправной системе охлаждения: мелочь, которая может вывести из строя
Александр Олешко участвовал в дебютном выступлении Булановой на телевидении
Нерегулярный сон удваивает риск осложнений при сердечной недостаточности — учёные
Рейс сквозь шторм: как Spirit Airlines обошла ураган и оставила пассажиров в страхе
Фелинологи назвали пять пород кошек, подходящих для семей с детьми
Ещё один круг ада: Отар Кушанашвили готовится к новой схватке с раком
Новое приложение Сбербанка удалено из App Store — детали, которые скрывают

Стиральная машина гремит как трактор? Вот как заставить её работать тихо

2:14
Недвижимость

Грохот, скрежет или вибрация во время стирки — не просто раздражающий звук, а сигнал о возможной неисправности. Разбираемся, о чем "кричит" ваша техника и как вернуть ей тихую работу.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Самая частая причина — перегрузка или смещение белья. Когда вещи сбиваются в ком, барабан начинает биться о стенки, вызывая грохот и вибрацию. Особенно это заметно во время отжима. Решение: остановите стирку, равномерно распределите вещи по барабану и уберите лишнее. Старайтесь загружать технику на 2/3 объема.

Посторонние предметы в барабане

Монеты, ключи, косточки от бюстгальтера или мелкие детали могут попасть под барабан или в насос, вызывая стук и скрежет. Решение: перед стиркой всегда проверяйте карманы и используйте специальные мешки для деликатных вещей. Если шум уже появился, остановите машинку и извлеките помеху.

Износ подшипников или амортизаторов

Если стиральная машина скрипит или "воет" во время отжима, вероятно, износились подшипники барабана или амортизаторы. Это серьезная поломка, требующая вмешательства мастера. Признаки: течь воды под машинкой, барабан шатается при ручном прокручивании.

Проблемы с приводным ремнем

Ослабленный или поврежденный ремень издает характерный свист или скрип. Со временем он может порваться, и машинка просто перестанет работать. Решение: если есть навыки, можно заменить ремень самостоятельно, но лучше вызвать специалиста.

Засор фильтра или насоса

Если шум возникает при сливе воды (гудение или рычание), вероятно, забился фильтр или насос. Решение: отключите машинку от сети, слейте воду через аварийный шланг и прочистите фильтр (обычно расположен в нижней части передней панели).

Как предотвратить шум?

  • Не перегружайте барабан.
  • Равномерно распределяйте белье.
  • Регулярно чистите фильтр и уплотнитель дверцы.
  • Устанавливайте технику строго по уровню.
  • Проверяйте карманы перед стиркой.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Вы даже не подозреваете: эти 5 предметов заставляют пауков поселиться у вас дома
Две минуты умывания, которые меняют лицо сильнее, чем год косметолога
Две минуты умывания, которые меняют лицо сильнее, чем год косметолога
Последние материалы
Танцы и объятия: Лера Кудрявцева не устояла перед обаянием SHAMAN'а и дала ему совет
Сенсация в теннисе: пустил карьеру на самотек — Петрова назвала главную проблему Медведева
26 августа: Владимирская икона Божией Матери, День баррикад и убийственный вулкан
Секретный план Киева: Украина вербует Казахстан против России
Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов
Европа закрывает двери: Польша первой нанесла удар по украинцам и нацизму
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Как тренироваться быстрее и умнее: сплит против фулбоди в битве за результат
Сеть убийц и шантажистов: Киев вербует ликвидаторов по всей Европе
Персик без обрезки — как чемодан без ручки: растёт, но плодов не дождёшься
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.