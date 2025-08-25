Стиральная машина гремит как трактор? Вот как заставить её работать тихо

Грохот, скрежет или вибрация во время стирки — не просто раздражающий звук, а сигнал о возможной неисправности. Разбираемся, о чем "кричит" ваша техника и как вернуть ей тихую работу.
Самая частая причина — перегрузка или смещение белья. Когда вещи сбиваются в ком, барабан начинает биться о стенки, вызывая грохот и вибрацию. Особенно это заметно во время отжима. Решение: остановите стирку, равномерно распределите вещи по барабану и уберите лишнее. Старайтесь загружать технику на 2/3 объема.
Монеты, ключи, косточки от бюстгальтера или мелкие детали могут попасть под барабан или в насос, вызывая стук и скрежет. Решение: перед стиркой всегда проверяйте карманы и используйте специальные мешки для деликатных вещей. Если шум уже появился, остановите машинку и извлеките помеху.
Если стиральная машина скрипит или "воет" во время отжима, вероятно, износились подшипники барабана или амортизаторы. Это серьезная поломка, требующая вмешательства мастера. Признаки: течь воды под машинкой, барабан шатается при ручном прокручивании.
Ослабленный или поврежденный ремень издает характерный свист или скрип. Со временем он может порваться, и машинка просто перестанет работать. Решение: если есть навыки, можно заменить ремень самостоятельно, но лучше вызвать специалиста.
Если шум возникает при сливе воды (гудение или рычание), вероятно, забился фильтр или насос. Решение: отключите машинку от сети, слейте воду через аварийный шланг и прочистите фильтр (обычно расположен в нижней части передней панели).
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
