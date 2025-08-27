Взлом Госуслуг превращает квартиры в общежития: как защититься от незаконной прописки мигрантов

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Судебный юрист Илья Васильчук предположил, что при более внимательном отношении собственников квартир в России к своим аккаунтам на портале "Госуслуги" число случаев незаконной прописки иностранцев может снизиться более чем на 10%.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина разочарован после мошенничества

Как совершаются мошенничества

Эксперт отметил, что мошенничество с незаконными прописками возможно только в том случае, если гражданин не проверяет достоверность своих данных о номере телефона и адресе электронной почты на портале "Госуслуги".

Реальный пример

В Санкт-Петербурге преступники взломали аккаунт собственника на Госуслугах, используя его старый номер телефона.

Из аккаунта мигранта было направлено заявление на подтверждение временной регистрации.

После этого миграционная служба провела фиктивную постановку на учёт.

Масштабы преступной схемы

11 августа в Санкт-Петербурге были задержаны шесть человек, которых подозревают в незаконной постановке на миграционный учёт около 5 тысяч иностранцев. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступники действовали в течение двух с половиной лет и заработали на этом свыше 20 миллионов рублей. Для регистрации мигрантов они использовали взломанные аккаунты российских граждан на портале "Госуслуги", оформляя постановку на учёт иностранных граждан в личных кабинетах владельцев. Один аккаунт позволял внести данные до 300 человек, всего было выявлено порядка 100 таких взломов. Поиск клиентов осуществлялся через специализированные Telegram-каналы, а стоимость услуги достигала 3 тысяч рублей за одного мигранта.

Как защититься

"Чтобы избежать такого с недвижимостью, следите, чтобы в вашем личном кабинете на Госуслугах была указана актуальная информация о номере телефона и адресе электронной почты", — сказал Васильчук.

В случае взлома аккаунта на Госуслугах Васильчук советует обращаться в правоохранительные органы для аннулирования незаконной регистрации, добавляет Газета. Ru.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

