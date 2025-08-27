Взлом Госуслуг превращает квартиры в общежития: как защититься от незаконной прописки мигрантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Судебный юрист Илья Васильчук предположил, что при более внимательном отношении собственников квартир в России к своим аккаунтам на портале "Госуслуги" число случаев незаконной прописки иностранцев может снизиться более чем на 10%.

Мужчина разочарован после мошенничества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина разочарован после мошенничества

Как совершаются мошенничества

Эксперт отметил, что мошенничество с незаконными прописками возможно только в том случае, если гражданин не проверяет достоверность своих данных о номере телефона и адресе электронной почты на портале "Госуслуги".

Реальный пример

  • В Санкт-Петербурге преступники взломали аккаунт собственника на Госуслугах, используя его старый номер телефона.
  • Из аккаунта мигранта было направлено заявление на подтверждение временной регистрации.
  • После этого миграционная служба провела фиктивную постановку на учёт.

Масштабы преступной схемы

11 августа в Санкт-Петербурге были задержаны шесть человек, которых подозревают в незаконной постановке на миграционный учёт около 5 тысяч иностранцев. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступники действовали в течение двух с половиной лет и заработали на этом свыше 20 миллионов рублей. Для регистрации мигрантов они использовали взломанные аккаунты российских граждан на портале "Госуслуги", оформляя постановку на учёт иностранных граждан в личных кабинетах владельцев. Один аккаунт позволял внести данные до 300 человек, всего было выявлено порядка 100 таких взломов. Поиск клиентов осуществлялся через специализированные Telegram-каналы, а стоимость услуги достигала 3 тысяч рублей за одного мигранта.

Как защититься

"Чтобы избежать такого с недвижимостью, следите, чтобы в вашем личном кабинете на Госуслугах была указана актуальная информация о номере телефона и адресе электронной почты", — сказал Васильчук.

В случае взлома аккаунта на Госуслугах Васильчук советует обращаться в правоохранительные органы для аннулирования незаконной регистрации, добавляет Газета. Ru.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. 

