Взлом Госуслуг превращает квартиры в общежития: как защититься от незаконной прописки мигрантов

Судебный юрист Илья Васильчук предположил, что при более внимательном отношении собственников квартир в России к своим аккаунтам на портале "Госуслуги" число случаев незаконной прописки иностранцев может снизиться более чем на 10%.
Эксперт отметил, что мошенничество с незаконными прописками возможно только в том случае, если гражданин не проверяет достоверность своих данных о номере телефона и адресе электронной почты на портале "Госуслуги".
11 августа в Санкт-Петербурге были задержаны шесть человек, которых подозревают в незаконной постановке на миграционный учёт около 5 тысяч иностранцев. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступники действовали в течение двух с половиной лет и заработали на этом свыше 20 миллионов рублей. Для регистрации мигрантов они использовали взломанные аккаунты российских граждан на портале "Госуслуги", оформляя постановку на учёт иностранных граждан в личных кабинетах владельцев. Один аккаунт позволял внести данные до 300 человек, всего было выявлено порядка 100 таких взломов. Поиск клиентов осуществлялся через специализированные Telegram-каналы, а стоимость услуги достигала 3 тысяч рублей за одного мигранта.
"Чтобы избежать такого с недвижимостью, следите, чтобы в вашем личном кабинете на Госуслугах была указана актуальная информация о номере телефона и адресе электронной почты", — сказал Васильчук.
В случае взлома аккаунта на Госуслугах Васильчук советует обращаться в правоохранительные органы для аннулирования незаконной регистрации, добавляет Газета. Ru.
«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.