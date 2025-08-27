Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Люди, родившиеся в 1997–2012 годах (их называют зумерами), берут ипотеку реже всего — всего 7-9% из всех, кто берет кредит на жилье.

Самые активные среди них — молодые IT-специалисты в возрасте 21-23 лет, которые зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. Им нравятся низкие ставки по ипотеке, возможность снизить процент через 1-2 года и помощь родных, которые могут поручиться за них. Некоторые делают это просто для того, чтобы повысить свои шансы на одобрение кредита, а другие считают, что это настоящая страховка на случай, если вдруг доход станет нестабильным, сообщили в пресс-службе компании "Мангазея".

Люди, родившиеся в 1981–1996 годах (их называют миллениалами), чаще берут семейную или комбинированную ипотеку, потому что в этом возрасте у них обычно уже есть дети, и они хотят воспользоваться льготами. За последние три года доля 30-летних заемщиков выросла на 7-12%.

Только 3% зумеров и 3% миллениалов тщательно рассчитывают, сколько будут платить по ипотеке в течение всего срока, учитывая рост инфляции, изменение ставок и доходов. Остальные просто делают примерные расчеты или решают проблемы по мере их поступления. Около половины зумеров не могут даже представить, сколько будут тратить на жилье через 5-7 лет, а треть вообще не задумывается о будущем, делится данными исследования Газета.Ru.

Более половины молодых людей до 27 лет понимают, что нужно иметь запас денег на три месяца на случай непредвиденных ситуаций. Но только немногие готовы к тому, что через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы. Остальные надеются на помощь родителей, планируют найти подработку или рассчитывают на поддержку друзей. Среди миллениалов ситуация другая: только 19% имеют запас денег на три месяца, у более чем половины его нет, а остальные 28% никогда не думали о том, чтобы откладывать деньги или тоже надеются на помощь.

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
