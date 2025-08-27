Красиво, но разорительно: интерьерные тренды с подвохом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:10
Недвижимость

Стильный дом — мечта многих, но мода в интерьере способна превратить её в дорогостоящий капкан. Некоторые дизайнерские решения смотрятся эффектно на картинке, но в реальной жизни требуют огромных вложений и постоянного обслуживания.

Современная прихожая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная прихожая

Бетонные полы: эффектно, но дорого

Индустриальный стиль "лофт" с бетонными полами быстро полюбился горожанам. Но за видимостью брутальности скрываются расходы: каждые два года поверхность нужно полировать, а при малейших трещинах — ремонтировать. Подсчёты показали, что уход за бетоном обходится в три раза дороже керамогранита.

Подсветка ниш и потолков: красота со сроком

Встроенная LED-подсветка придаёт интерьеру уют и глубину. Но ленты служат всего 3-5 лет и требуют регулярной замены. Итог — расходы на освещение на 50 % выше, чем при использовании обычных точечных светильников.

Живые фитостены: зелёный люкс

Вертикальные сады выглядят роскошно, но обходятся дорого. Автоматический полив потребляет сотни кВт·ч энергии, а обслуживание фитодизайнером может стоить больше £2000 в год. Добавьте сюда расходы на уход за растениями — и фитостена превращается в постоянный источник трат.

"Умные" стеклопакеты: технология без выгоды

Электрохромное стекло кажется символом современного жилья, но повышает счета за электричество на 15-25 %. В регионах с мягким климатом их окупаемость практически нулевая.

Каменные столешницы: пятна и капризы

Мрамор, травертин или известняк — красиво, но непрактично. Камень впитывает пятна, а регулярная герметизация требует вызова специалистов. Намного надёжнее и дешевле — кварцевый агломерат, который сохраняет внешний вид десятилетиями.

"Невидимые" двери: дорогостоящая иллюзия

Скрытые петли и ручки-распашники требуют сверхточного монтажа. Малейшая ошибка — и ремонт выйдет на 70 % дороже, чем в случае со стандартной дверью.

Текстильные обои: красота только в теории

В коридоре или на кухне тканевые покрытия пачкаются моментально. Для уборки нужна химчистка, а это минимум на 40 % дороже стандартного ухода.

Премиальная техника: сюрпризы после покупки

Встраиваемые модели класса "люкс" требуют мастеров с сертификацией. Их услуги обходятся на 60 % дороже обычных, а запчасти приходится ждать неделями.

Дизайнерская сантехника: нестандартные проблемы

Эксклюзивные коллекции используют уникальные размеры соединений. В случае поломки найти замену почти невозможно, а цена ремонта будет выше стоимости стандартной модели.

Мебель на заказ: красивая, но не универсальная

Созданная под конкретный интерьер мебель часто теряет ценность при переезде. Уже через 5 лет её остаточная стоимость может упасть на 80 %.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
