Дизайнерская хитрость, которая делает крошечную кухню большой

Недвижимость

Кажется, маленькая кухня обречена на тесноту. Но есть приём, который способен буквально "раздвинуть" стены без перепланировки. Всё дело в тандеме фасадов и фартука — их сочетание может превратить даже компактное пространство в светлую и визуально просторную комнату.

Современная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня

Глянец работает на глубину

Светлые глянцевые фасады (белый, кремовый, светло-серый) действуют как зеркала — отражают свет и создают эффект дополнительного пространства. Чем качественнее покрытие и меньше искажений, тем сильнее визуальный результат.

Фурнитура при этом должна быть неброской: матовые или сатиновые ручки не дробят поверхность и смотрятся аккуратно.

Вертикаль "поднимает" потолок

Дизайнеры давно используют принцип: вертикальные линии вытягивают стены вверх. Именно поэтому фартук с диагональным или вертикальным рисунком работает лучше всего. Взгляд направляется вверх, появляется ощущение динамики и воздуха.

Цвет и форма имеют значение

Лучший эффект создаёт монохром: фартук в тон фасадов или на 1-2 оттенка светлее. Светлая гамма не дробит пространство, а плавно его расширяет.

Размер плитки тоже важен. Крупноформатные элементы с минимальным количеством швов или вытянутые вертикальные панели уменьшают "визуальный шум" и добавляют глубины.

Освещение усиливает результат

Даже самый продуманный дизайн потеряет часть эффекта без правильного света. Несколько источников освещения, подчёркивающих глянец фасадов и рисунок фартука, создают впечатление светового потока. Это один из ключевых факторов, подтверждённых исследованиями в области светодизайна.

Ошибки, которых стоит избегать

  • тёмные контрастные вставки на стыке фасадов и фартука;

  • массивные карнизы — они "обрубают" вертикаль;

  • разнородные текстуры, дробящие поверхность.

Такие детали моментально "съедают" пространство и делают кухню ещё меньше.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
